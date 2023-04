”Ça ne se fait pas” : Dans “Mariés au premier regard”, Lise demande à Goran d’enlever leurs alliances… devant tout le monde !

À peine arrivée à Malte aux côtés de son époux, la jeune femme se laisse envahir par ses démons du passé et crée une distance. Elle se sent beaucoup moins enthousiaste que Goran et cela la dérange. “Vous faites de l’autosabotage”, lui explique Audrey Van Ouytsel, experte de Mariés au premier regard, par appel vidéo avant de lui conseiller de ne pas “fermer la porte automatiquement à Goran” avant même d’avoir appris à le connaître.

”J’ai l’impression qu’elle veut rompre avec moi”

De son côté, Goran est déterminé à tout faire pour sauver son mariage avec Lise. Après avoir passé la journée séparément, ils se retrouvent au restaurant. Goran joue la carte de la séduction en se mettant sur son 31. Mais, son épouse n’y prête même pas attention. “Elle n’a même pas remarqué que j’avais fait ce geste-là pour elle. C’est un peu décevant quand même”, confie-t-il à la caméra.

En une fraction de seconde, Lise, sur qui les conseils d’Audrey van Ouytsel n’ont pas été concluants, démolit tous les espoirs de Goran. “Je ne suis pas prête pour une relation, je ne suis pas bien non-stop et du coup, toi, tu en pâtis”, dit-elle au jeune homme. “Je ne dois pas continuer à devoir essayer de me battre contre moi-même.”

”J’ai l’impression qu’elle veut rompre avec moi”, confie alors Goran qui ne comprend pas pourquoi Lise a souhaité rester dans son coin au lieu de discuter davantage avec lui. “Je suis triste et à la fois déçu de me dire qu’elle n’a pas essayé de me connaître et voir la personne que je pouvais être alors qu’on a vécu une journée magnifique le jour de notre mariage.”

Selon Alexandre Destro, spécialiste en communication non-verbale, Lise fait ce qu’on appelle un “blocage amoureux” : “Elle n’arrive pas à se connecter émotionnellement à l’autre”, explique l’expert.

”Elle amène les choses de manière très indélicate”

Soulagée à l’idée d’avoir mis les choses à plat, Lise demande une dernière faveur à Goran, celle d’enlever leurs alliances. “Je pense qu’il faut qu’on passe l’étape d’enlever nos alliances. Ça n’a plus de logique de la garder”, dit-elle à son époux.

La situation met très mal à l’aise Goran, d’autant plus que Lise choisit de réaliser ce geste symbolique au restaurant devant tout le monde et le fait surtout avec le sourire. “Faire ça devant tout le monde au restaurant, ça ne le fait pas de trop…”, lance Goran à la caméra. Le jeune homme contente toutefois sa partenaire : “Je n’ai pas forcément envie de l’enlever mais je crois que c’est quelque chose qui se serait fait quoi qu’il arrive. Je le fais à contrecœur mais je le fais quand même”

Mais Lise commet une seconde maladresse en voulant “trinquer” à l’enlèvement des alliances. “Je trouve que ça ne se fait pas vraiment”, regrette Goran. “Lise a l’air soulagée de retirer alliance. Mais, elle est tellement centrée sur ses propres besoins qu’elle oublie de tenir compte de Goran et de sa sensibilité à lui, commente Céline Delfosse, psychologue de Mariés au premier regard. “Elle ne se rend pas compte qu’elle amène les choses de manière très indélicate en le faisant en public et en invitant à fêter cela en faisant “santé” juste après.”

Bien que le comportement de Lise lui déplaise et l’attriste fortement, Goran s’est toutefois exécuté avec beaucoup de retenue pour ne pas la contrarier. Selon Céline Delfosse, “ce type de réaction est particulièrement prégnante chez les personnes comme Goran qui ont été marquées par un schéma d’abandon. Celles-ci ont tendance à tout faire pour contenter l’autre pour préserver le lien et ce au détriment de leurs propres besoins.”