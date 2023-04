“Un manque de respect total”: Goran réagit après le geste de Lise dans "Mariés au premier regard"

À lire aussi

Pour certains, il s’agissait d’une évidence. La semaine dernière, la première partie du voyage de noces ne s’est pas vraiment bien déroulée. Pour Flair, Goran est revenu sur cette scène douloureuse. “Je n’ai pas compris pourquoi elle a voulu faire ça au resto, devant tout le monde”, a-t-il commencé. “Pourquoi a-t-elle voulu trinquer à l’enlèvement de nos alliances ? C’était un manque de respect total. Mais, je suis quelqu’un de gentil, respectueux et bienveillant. Je sais que la méchanceté nous retombe toujours dessus, donc j’ai préféré ne pas m’énerver.”

Il avoue également que sa lune de miel a été particulièrement difficile à vivre. “C’était très compliqué. J’avais ma famille tous les jours au téléphone, mais c’était difficile pour moi d’être loin d’eux dans ces moments-là. On ne l’a pas vu à l’écran mais j’ai craqué plusieurs fois. Auprès de l’experte, je me suis lâché et j’ai pleuré.”

Aucun regret cependant, le jeune homme assure être content d’avoir participé à cette émission. Il reproche juste à Lise d’être restée dans le jeu : “Elle aurait dû laisser sa place à quelqu’un d’autre.”