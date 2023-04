Des faux policiers dans TPMP ? Cyril Hanouna s’en prend aux “journalistes qui racontent n’importe quoi”

Différents médias avaient également dénoncé les pratiques de l’émission de C8, désignant les invités de TPMP comme de “faux agents de police”. Du pain béni pour Cyril Hanouna et ses chroniqueurs qui sont évidemment revenus sur la polémique. L’excentrique présentateur s’en est pris aux journalistes.

”On a découvert des génies du Putaclic : Libération par exemple, qui parle de faux agents de la Brav M liés à l’extrême droite. Comme si, avant d’inviter des gens en plateau, on allait leur demander pour qui ils votent. Nous, on voulait simplement des gens de terrain qui peuvent nous parler de ce qu’ils ont vécu”, déclenche l’animateur. “Il y a aussi les donneurs de leçons comme Télérama qui parle de faux agents de la Brav M. Il n’y a jamais eu de faux agents sur le plateau. Et on trouve 20 Minutes aussi ! Je ne savais même pas que ça existait encore 20 Minutes. Eux, ils parlent carrément de 'scandale'”, s’étonne Hanouna.