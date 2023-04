”J’ai reçu des commentaires très violents” : Gaetan Bartosz regrette d’avoir posté une vidéo après l’attentat avorté de la cérémonie Miss Belgique

Cette soirée restera à jamais gravée dans la mémoire de Gaetan Bartosz. Après en avoir parlé dans différents médias et notamment dans Touche pas à mon poste sur C8, l’animateur de La Playlist de Tonton sur Radio Contact et parrain de l’association Clinicoeurs de la Salm sera présent le 10 mai prochain sur le plateau de Ça commence aujourd’hui, émission animée par Faustine Bollaert sur France 2, pour partager son expérience aux côtés d’autres personnalités ayant vécu un événement marquant. “Ce que j’aime dans cette émission, c’est qu’elle se concentre beaucoup sur l’aspect juridique et psychologique du sujet. Elle donne des clés aux téléspectateurs pour gérer une telle situation si jamais ils y étaient confrontés un jour. Elle n’axe pas vraiment sur le drame en tant que tel”, explique Gaetan Bartosz qui a trouvé l’équipe “très bienveillante” et Faustine Bollaert d’une “énorme empathie”. “On a beaucoup discuté avant de monter sur le plateau. Elle a voulu savoir comment j’avais réussi à gérer ça en tant que présentateur et elle se demandait comment elle aurait fait à ma place.”

”Une énorme vague médiatique m’est tombée dessus”

Cet intérêt des médias pour le récit de Gaetan Bartosz est arrivé suite à la vidéo que l’animateur a postée sur les réseaux sociaux juste après la cérémonie. Dans cette dernière, il s’excuse auprès des téléspectateurs pour l’improvisation au cours de la soirée et fonds en larmes. “J’ai vécu un exercice très difficile parce qu’à la suite de cette alerte à la bombe, plusieurs techniciens sont rentrés chez eux. Moi aussi, j’étais à deux doigts de laisser tomber. Mais, j’ai présenté la soirée en improvisant les positions ou encore le texte. J’ai réussi à retomber sur mes pattes mais ça n’a pas été une mince affaire. Quand je suis sorti de scène, j’ai eu envie de faire une vidéo pour m’excuser auprès des téléspectateurs. Et là, j’ai craqué. Avec le recul, je pense que je n’aurais pas publié cette vidéo. Une énorme vague médiatique m’est tombée dessus. Ce n’est pas forcément ce dont j’avais envie. C’était assez violent à gérer, notamment parce qu’on n’arrive pas à se sortir l’incident de la tête. je me dis qu’au final, j’aurais peut-être dû être plus discret”, explique-t-il avant d’ajouter avoir reçu beaucoup de messages de haters. “Certains ont dit que j’ai profité de la situation pour faire le buzz parce que j’ai raconté ce que j’avais vécu dans plusieurs médias par la suite. Qui voudrait faire du buzz sur un événement aussi peu feel good ? Même si je sais que la violence est omniprésente sur les réseaux sociaux, j’ai reçu des messages qui m’ont vraiment touché. Un internaute m’a, par exemple, dit que j’étais une lopette, que je n’étais pas homme parce que j’avais pleuré dans ma vidéo. En 2023, je ne comprends pas comment on peut avoir une réflexion aussi machiste et penser qu’un homme ne peut pas pleurer, connaître de moments de faiblesse et n’a pas de sentiments. Je n’ai pas répondu parce que je n’avais pas à me défendre de ça.”

Si Gaetan Bartosz dit ressortir de cette expérience sans traumatisme, il confie toutefois que cette dernière lui a appris certaines choses sur la façon de gérer un plateau en toutes circonstances mais lui a surtout fait prendre conscience de savourer davantage les moments présents. “Quand on sort de ça, on voit la vie différemment. On se dit qu’il peut nous arriver un truc à chaque coin de rue et qu’il faut profiter de ce qu’on a”, dit-il. “Finalement, ça m’a apporté du positif dans le négatif.”