La Yourte : les droits d’adaptation du jeu de la RTBF, avec les comédiens du Grand Cactus, vendus au groupe TF1

”Nous avons eu un coup de cœur dès que nous avons vu les premières images de la Yourte. Le format présente l’avantage d’être un grand divertissement familial et populaire tout en sensibilisant aux enjeux écologiques. Les équipes de TF1 sont fières de collaborer avec le Service Public Belge sur ce programme et espérons un aussi beau succès que sur la RTBF”, explique Julien Degroote, Directeur du Développement et de la Création du Groupe TF1.

”Pendant cinq jours, nos célèbres candidat.e.s ont dû cohabiter dans une yourte, bien loin de leur confort habituel et relever des défis plus cocasses les uns que les autres en adoptant un comportement écoresponsable, poursuit le communiqué de la RTBF. S’ils.elles gagnaient, ils.elles remportaient de l’argent pour une association qui œuvre pour le développement durable. En revanche, s’ils.elles perdaient, des ressources leur étaient retirées pour le reste du séjour (eau, gaz, électricité etc.). L’émission, tout en demeurant un divertissement grand public, questionne nos modes de vie : Que faire pour mieux gérer nos déchets ? Comment s’alimenter en ayant un impact mesuré sur la planète ? Comment voyager de manière durable ?”

La Yourte est résolument ancrée dans son époque et ses enjeux, continue le communiqué. Pour Adrien Devyver, présentateur de l’émission, “La Yourte est un concept novateur et fédérateur qui permet de conscientiser les candidats et le public à l’adoption de réflexes plus durables pour l’environnement”.

Suite du communiqué complet de la RTBF :

Au-delà des réflexions sur nos modes de vie actuels et sur la (re) découverte de gestes écoresponsables, cette aventure a emmené nos célébrités à la découverte d’elles-mêmes en les faisant renouer avec des émotions oubliées en lien avec les beautés de la nature avec humour et sensibilité. “C’est une aventure trépidante, ludique, et en même temps enrichissante, où l’on s’amuse en apprenant à changer nos comportements de citadins trop dépendants des conforts techniques et technologiques en tous genres !”, selon Jérôme De Warzée qui avait participé à l’émission.

Sandrine Roustan, Directrice Générale des Contenus RTBF : “La stratégie de la RTBF est de développer des formats originaux car nous sommes convaincus que la créativité Belge francophone peut apporter des concepts innovants et rafraîchissant sur les marchés internationaux. “La Yourte” co-créée avec Céline Vanden Eynde, jeune productrice Belge, est une réussite de collaboration entre les jeunes talents et le service public. Utiliser les codes du docu-réalité sans aucun voyeurisme au service de l’environnement était un challenge audacieux. Susciter l’éveil écologique en s’amusant, c’est toute l’ambition de ce format”.

“La Yourte” est une co-création de Why Why Prod et la RTBF, avec le soutien de Wallimage. Le format est distribué par RTBF Creative.