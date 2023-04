Thomas de Bergeyck de retour à Bel RTL Matin : “Je retrouve le plaisir de co-animer une matinale”

Cinq ans après avoir arrêté la matinale, qu’il a présentée pendant deux ans, Thomas de Bergeyck est de retour aux aurores sur Bel RTL. L’animateur troque sa place à Bel RTL Soir contre celle de Bel RTL Matin (7-9), tranche qu’il présentera en duo avec Sandrine Dans, au poste depuis 2020, dès lundi prochain. Cette semaine, c’est aux côtés de Sophie Nollevaux qu’il réveille les téléspectateurs. Et, pour cause, Sandrine Dans est en plein tournage de L’Amour est dans le pré. “Je retrouve le plaisir de co-animer une matinale”, confie le spécialiste royautés de RTL Belgium.

Le réveil n’a-t-il pas été trop compliqué ce lundi matin ?

”J’ai été me coucher la veille à 20 h 30. Et, pourtant, j’avais quand même des difficultés à sortir de mon lit ! Il faut que je passe par la case “douche” pour être prêt à affronter la journée.”

La matinale vous manquait-elle ?

”Quand je l’ai quittée il y a cinq ans, j’étais fort fatigué, j’avais besoin de faire autre chose. D’un autre côté, j’étais triste parce que je venais de présenter 400 matinales et que ça me faisait un pincement au cœur d’arrêter en si bon chemin. Mais, depuis 2018, ma vie a fortement changé. Je suis désormais marié et j’ai deux enfants. On se lève plus tôt quand on a des enfants. Je suis donc davantage préparé à me réveiller à 4 heures du matin. Et surtout, ce que je fais aujourd’hui est très différent de ce que je faisais auparavant. Depuis lundi, je suis co-animateur-journaliste. C’est un autre exercice.”

Comment allez-vous vous répartir les rôles avec Sandrine Dans ?

”Je présenterai les différents journaux d’information mais je ne bougerai pas du studio. Je pourrai, de la sorte, participer et lancer des séquences. Mes bulletins d’info seront écrits en temps réel dans le studio ce qui permettra de sortir, dans les conditions du direct, des sujets frais qui auront peut-être été inspirés par ce qui a été dit dans la matinale. Être sur place est une face pour moi d’enrichir mon journal.”

Un mot sur votre nouvelle partenaire de jeu ?

”J’ai souvent collaboré avec Sandrine Dans dans le cadre du Télévie. Au fil du temps, une complicité s’est installée entre nous. On partage le plaisir des jeux de mots. Jusqu’ici, je la suivais tous les matins sur Bel RTL et j’appréciais beaucoup me réveiller avec elle. Je suis donc très enthousiaste à l’idée que l’on soit un duo.”

Qu’est-ce que nouvel horaire va changer dans votre vie de papa ?

”Avant, je m’occupais de mes enfants le matin et ma femme s’occupait d’aller les chercher à l’école et la crèche le soir. On a dû réorganiser notre quotidien et trouver un autre rythme. Cet horaire me permet de passer un peu plus de temps avec mes enfants. Ce matin, quand je suis parti de la maison, mon fils est venu sur le palier du premier étage et m’a demandé s’il devait se lever aussi. Je lui ai dit que lui pouvait encore dormir 3 heures. Alors, il m’a tout simplement souhaité une bonne nuit.” (rires)