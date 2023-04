Voici la Reine des Drag Queen de Belgique

Elle a été élue par Rita Baga, ses acolytes Lufy et Mustii mais aussi la Drag de Drag Race Holland Vanessa Van Cartier et la chorégraphe Elena Gambardella au profit de Tante Susan et la star Athena, les deux autres finalistes de cette première saison du concours de Drag Queen belge.

Drag Couenne est donc la reine des Drag Queen de Belgique, la super star des Drags. Et les candidates ont ensuite tourné un clip déjanté, Fierce, pour fêter cette première pour la Belgique.