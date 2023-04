Drag Couenne et son "message de pet pour le peuple": "Hypnotisante, classe et marrante à la fois"

Quant à la finale à proprement parler, elle a aussi eu son lot de moments cocasses (”il y a combien de gloss, je n’ai que deux lèvres moi !”;“ouvre bien grand la bouche, ça t’aider à articuler”, etc.) mais aussi et surtout d’instants de grandes émotions comme avec Susan qui se confesse sur sa maman, son modèle et son inspiration. “Je ne pouvais pas être moi à 100 % mais elle a toujours été là… Il y a deux choses que tu dois dire à ton enfant quand tu fais ton coming out : 'je t’aime et ça ne change rien.'” Mention spécial, surtout, à la séquence touchante où chaque Drag parle au petit garçon qu’il était jadis. “J’étais bien en homme mais aussi en femme et c’est grâce au drag que j’ai réussi à faire ça…” Un climax de l’émission.

"La fin de cette aventure n’est que le début d’une autre. Parce que ça va changer, parce que ça doit changer !"

Entre une chorégraphie sur du rap où l’on a eu droit à un moment qui restera dans les annales (”j’en fais des tonnes, ça vous étonne ! Vous n’êtes pas prêt, j’ai fais un pet !”), un défilé ou encore un lip sync sur “Démons” d’Angèle et Damso, la couronne du premier concours du royaume belge de Drag Queen est donc finalement tombée sur la tête de… Drag Couenne ! En remportant Drag Race Belgique, cette Liégeoise de 25 ans mais habitante de Bruxelles part avec une couronne, un sceptre et la somme de 20.000 euros. Après huit semaines de compétition, celle qui représente “un drag alternatif et politique et est reconnue pour ses performances exceptionnelles ou son esthétique pointu et conceptuel” a été élue par Rita Baga, ses acolytes et membres du jury Lufy et Mustii mais aussi la Drag de Drag Race Holland Vanessa Van Cartier et la chorégraphe Elena Gambardella. “Ce qui est beau dans le drag c’est qu’il est partout et nous dépasse toustes. La fin de cette aventure n’est que le début d’une autre. Parce que ça va changer, parce que ça doit changer !”

”Hypnotisante, classe et marrante à la fois”, Drag Couenne est donc la reine des Drag Queen de Belgique, la super star des Drags. Celle qui, selon la présentatrice Rita Baga, a envoyé un véritable “message de pet pour le peuple”, a ensuite fait la tournée des cabarets bruxellois après un passage obligé sur la Grand Place et un défilé improvisé en pleine galerie… de la reine.