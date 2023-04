Benoît Poelvoorde et Bérénice, un couple 2.0

Ces deux derniers, amis de longue date, formeront un couple qualifié de 2.0. Pourquoi ? Parce qu’ils seront filmés avec leur smartphone, en “mode portrait”, pour des petits sketches d’environ une minute trente. Voici le pitch de la série coproduite par la chaîne : “On passe nos vies à regarder nos portables. Et si eux aussi nous observaient ? Smartphone est un programme humoristique. Son originalité, c’est son point de vue : celui, unique et systématique, du smartphone”.

La présence de Benoît Poelvoorde, à elle seule, devrait déjà garantir le succès de Smartphone.