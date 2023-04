César Lewandowski, le "Belge" de 'Top Chef' est éliminé : “Grâce cette expérience, j’ai gagné en confiance en moi”

Si le chef indépendant est triste de quitter l’aventure, il est toutefois “content” de son parcours. “J’ai pu faire les choses que je voulais. Je me suis mis en difficulté aussi. J’ai vu ce qu’était Top Chef et je suis fier d’être arrivé jusqu’ici.”

Qu’est ce qui vous a donné du fil à retordre dans le dessert de l’enfance ?

”Le dessert qui évoque l’enfance est propre à chaque enfant. Personnellement, je n’en mangeais pas beaucoup. Je mangeais plutôt des frangipanes mais pas le genre de dessert présenté dans Top Chef. Avec Sarika, on a essayé de trouver un juste milieu. On a eu du mal à tout de suite trouver un équilibre et on a donc mis du temps à rentrer dans l’épreuve.”

Il y avait encore un espoir de revenir dans le concours après le face-à-face avec Danny. Comment avez-vous vécu ce moment ?

”C’était cool de se retrouver face à lui parce que c’est un super cuisinier mais j’avoue que c’était difficile de revenir dans le concours quelques semaines après avoir été éliminé de Top Chef. Je venais de me remettre dans le bain du travail et donc dans une tout autre dynamique. En revenant dans Top Chef, je me suis rendu compte que je n’avais plus mes repères et mes réflexes. Pour moi, il était un peu trop tard. Je n’étais plus dans l’énergie et la concentration du début. Danny avait un avantage sur moi à ce niveau-là. Mais il mérite totalement sa victoire.”

Qu’est-ce que Top Chef vous a apporté ?

”Beaucoup de positif et plein de rencontres. Grâce à cette expérience, j’ai gagné en confiance en moi et en ma cuisine. Je me suis rendu compte que ma cuisine avait une ligne directrice mais qu’elle n’était pas encore aboutie à certains niveaux.”

Est-ce que Top Chef est, selon vous, une réelle plus value dans la carrière d’un jeune chef ?

”Top Chef nous donne clairement une chance de se faire connaître et de concrétiser nos rêves. C’est un concours qui nous permet d’évoluer, de faire évoluer notre cuisine et de gérer davantage nos émotions. Le garçon que j’étais avant Top Chef n’est plus le même que celui d’aujourd’hui.”

Où pouvons-nous aujourd’hui goûter à votre cuisine ?

”Je proposerai bientôt un concept de street food peu connu du grand public au Fox de Bruxelles. Après, je pense que je vais continuer à voyager et à travailler à droite et à gauche.”