Drag Couenne : “La population n’est pas devenue gay en 2 secondes, ne vous tracassez pas !”

Si Drag Couenne existe depuis trois ans, son drag existe quant à lui depuis que le petit Adrien est né. “Depuis que j’ai capté les règles du genre, les règles qu’en tant que petit garçon, je devais jouer au foot, je devais m’habiller comme ça… c’est du drag. Tout ça, ce ne sont que des créations sociales au niveau du genre. Les regards ont été compliqués à certains endroits mais, aujourd’hui, j’en ai fait ma force.”

Le fait de remporter Drag Race Belgique a-t-il changé le regard sur vous ?

”De certaines personnes oui. Il y a de la haine partout mais la plupart des choses que l’on reçoit, c’est de l’amour de toutes sortes de personnes : de fans mais aussi de personnes qui ne connaissaient pas et qui commencent à entrer dans notre univers. Et c’est ce qu’on veut : faire comprendre aux gens ce qu’est le drag et que l’on puisse avoir du drag de plus en plus partout.”

Ce milieu a été un déclic pour vous ?

”Oui. Quand j’ai découvert pour la première fois une drag-queen, c’était au cabaret Mademoiselle. J’ai vu Loulou Velvet et j’en suis tombée amoureuse. Je ne savais pas si j’étais amoureuse d’elle ou si je voulais devenir Loulou Velvet. Mais c’était hyper intense, j’avais les larmes aux yeux. Je me suis dit que cet art était magnifique.”

"Le drag est politique car il va à l’encontre des normes, de ce que la société veut de nous. Ça ennuie certaines personnes aussi mais c’est la peur de la différence. Or, on ne fait de mal à personne."

Le message de Drag Couenne était-il le même aujourd’hui qu’elle est devenue reine des queers de Belgique ?

”Il reste le même mais il y a vraiment quelque chose de représentation aussi. J’ai envie que l’on représente de plus en plus de personnes, de plus en plus de minorités. Il n’y a pas que nous, d’autres minorités font du drag et il faut qu’elles aussi soient mises en avant. Donc j’espère avoir un discours assez inclusif pour inclure le plus de personnes possibles et qu’elles se reconnaissent aussi dans mon drag.”

Le drag aurait-il une vocation politique ?

”Le drag est politique oui. Il y a des niveaux, de ceux qui sont plus activistes que d’autres. Le drag va de toute façon à l’encontre des normes, de ce que la société veut de nous donc ; oui, c’est politique. Cela fait réfléchir. Ça ennuie certaines personnes aussi mais c’est la peur de la différence, de ne pas connaître. Il faut se renseigner. On ne fait de mal à personne. Il y a eu Drag Race France, Drag Race USA et tout se passe bien. La population n’est pas devenue gay en deux secondes… ne vous tracassez pas !”

Comment avez-vous vécu votre coming out ?

”Moi, mon coming out, j’en ai fait un show ! Car mon coming out en tant que personne homosexuelle s’est passé à Noël. Je reprenais mon grand-père pour quelque chose et ma grand-mère m’a regardé avec l’accent de Liège en me regardant bien fort : 'T’es pédé ?' Je ne savais pas quoi dire et elle a donc rajouté : 'T’es pédé ?' et à la troisième fois, j’ai dit : 'Oui, je le suis et je vous emmerde !' Et je suis sorti de chez moi…. c’était quelque chose !”

Les relations parentales ne devaient pas être faciles…

”Eh ben si..! C’est une fois que je me suis vraiment ouverte à elle/eux que je me suis vraiment connecté à la famille. J’ai été accueillie à bras ouverts et maintenant, mon père poste des photos de moi en drag, ma mère aussi. Mon père, qui est policier, a des photos de moi affichées au commissariat !”

Le drag n’est pas que divertissement, il a aussi ses côtés obscurs…

”Je ne dirais pas que c’est obscur. On a juste un vécu un peu plus compliqué que certaines personnes. Le drag, pour vendre des paillettes, il faut se lever tôt et travailler bien. Moi, ma famille avait justement peur que j’évolue dans un milieu de fête et de soirées mais je n’ai jamais si peu bu ou fais le petit foufou que maintenant. Car pour vous vendre le drag et la beauté des paillettes, c’est énormément de travail. Et j’espère qu’on le voit aussi dans l’émission.”

Suite aux audiences et autres messages haineux, pensez-vous que la Belgique n’était pas encore prête ?

”Je ne pense pas que la Belgique doit être prête car je ne pense pas qu’elle ne le soit pas. La plupart des gens sont OK avec ça et cela doit continuer. On est des personnes comme tout le monde. Il y a le respect et je ne demande rien d’autre que de nous respecter comme nous, on vous respecte.”

Drag Coenne: "Mon père, qui est policier, a des photos de moi affichées au commissariat !” ©JC Guillaume

En route vers la Fashion Week

”Entre drags, on se serre les coudes, assure Drag Couenne au sujet du jeu de langues de VIP dans l’émission. On était là pour faire une belle émission et non pas se tirer dans les pattes. Il le faut dans un monde hostile comme le nôtre alors si en plus on se crachait dessus…” Beaucoup d’entre elles rêvent d’ailleurs de se lancer dans la mode “Je peux encore faire plus que dans Drag Race et vous n’êtes pas prêt !, balance celle qui est comédienne et fait déjà beaucoup de théâtre. J’ai une envie plus personnelle de continuer à manger des livres de culture pour avoir encore des choses à dire en tant que reine de Belgique mais, sinon, j’aimerais aussi faire du cinéma. J’aimerais que le drag soit vraiment un outil pour tout ça.”

De nombreuses drags -comme Bimini- performent déjà à la Fashion Week de Paris, notamment. “Drag Race pourrait être un énorme tremplin pour me lancer dans la mode. J’aurais trop envie de faire partie de la mode belge. Ce serait canon.” L’objectif de Drag Couenne est d’ailleurs de participer à des défilés comme le font beaucoup les drag-queens issues de Drag Race UK et US. “Drag Couenne prend énormément de place et le danger est qu’il ne faut pas s’oublier soi, conclut-elle. Il faut bien retenir ce que Paloma, gagnante de Drag Race France, a dit : “Il n’y a pas de Couenne sans Adrien”. Il est donc important de dire que c’est Adrien qui fait ce travail-là et que le mérite ne revient qu’à lui finalement. Et des fois, on a tendance à l’oublier…”