Cyril Hanouna tacle la concurrence : “Je suis comme Ibrahimovic, je dis tout, je n’en ai rien à foutre”

L’ancien présentateur de “On est en direct” avait alors abordé le phénomène du show de C8 dans les colonnes du JDD. “Il se passe souvent des choses chez Hanouna. Ce qu’on lui reproche aujourd’hui, on le reprochait déjà à Dechavanne à l’époque de ‘Ciel mon mardi’. Hanouna s’est inspiré des émissions de bande comme ‘On a tout essayé' ou celles de Christine Bravo, mais il a su créer son propre modèle”.

”Qu’ils aillent parler de la langue du Dalaï-Lama”

Des déclarations qui ont plu au principal intéressé. “Il est en train de dire qu’il n’y a pas de quoi chier une pendule, avec tous les donneurs de leçons, les pisse-froid là. Qu’ils aillent parler de la langue du Dalaï-Lama”, a renchéri Cyril Hanouna sur le plateau de TPMP.

Avant de rendre la pareille à l’animateur des Grosses Têtes, qui a rempilé jusqu’en 2027. “On va clore le débat. 'Quelle époque', ça marche bien mais Ruquier c’était Ruquier. Quand il y avait 'On est pas couché', tout le monde en parlait le lendemain. J’aime beaucoup 'Quelle époque', mais qui en parle ? On ne parle que d’un talk et je le dis franchement, on ne parle que d’un talk et c’est 'TPMP'.”

Avant de conclure, en lançant une petite pique pour la concurrence. “Je suis comme Ibrahimovic, je dis tout, je n’en ai rien à foutre. Dans dix ans ou dans vingt ans, on ne se rappellera ni de l’animateur de ‘Quotidien’, ni de l’animateur de ‘C à vous’, mais on reparlera de ‘TPMP’”.