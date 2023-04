”Du jamais vu dans Koh-Lanta”: Le teaser du prochain épisode perturbe les téléspectateurs

Et autant dire qu’ils ont tenu leur promesse. Tant l’un que l’autre reste sur positions et ne veut amputer son équipe d’un aventurier. À choisir, ils préfèrent tous deux aller à la boule noire. Et, malheureusement, à ce jeu, il y a un gagnant et un perdant. En tirant la boule noire, Quentin est directement éliminé de l’aventure.

Voilà ce que les téléspectateurs ont pu voir sur TF1 ce mardi soir. Après, Koh-Lanta s’est arrêté net ne laissant pas aux amateurs du programme découvrir le retour de Grâce sur le camp réunifié. À sa place, la chaîne a préféré attiser leur curiosité en diffusant des extraits de l’épisode de mardi prochain. Des images sur lesquelles on comprend qu’une mauvaise nouvelle en a abattu plus d’un sur le camp et en particulier Gilles qui est en pleurs. En voix-off, Denis Brogniart évoque “du jamais vu dans l’histoire de Koh-Lanta”. Mais qu’est-il arrivé dans l’émission pour que les aventuriers se retrouvent dans un pareil état ?

Sur les réseaux sociaux, cette bande-annonce fait jaser. Les internautes émettent des hypothèses. Parmi celles qui reviennent le plus souvent, on retrouve le possible abandon de Grâce pour céder sa place à Quentin. Mais certains sont sceptiques : Grâce ne se serait pas montrée si tenace pour ensuite quitter le jeu. Quelqu’un d’autre aurait-il laissé sa place à Quentin ? Les votes sont ouverts mais la réponse sera, elle, à découvrir mardi prochain dans Koh-Lanta.