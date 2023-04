”Koh-Lanta : Le Feu Sacré” : Qui a été éliminé suite aux Ambassadeurs ?

Petit à petit, les aventuriers lâchent la barre. Tania en premier suivie par Esteban. Le face-à-face final se déroule entre Julie, joueuse de football professionnelle, et Helena, kinésithérapeute belge. Après 1 h 48 d’épreuve, c’est finalement la sportive originaire du Brabant wallon qui décroche la victoire. “C’est une explosion de bonheur. Je n’ai pas cessé de penser à ma famille”, déclare Helena qui a eu une pensée particulière pour sa grand-mère. “Les frites, c’est pas grave. J’ai vu l’aspect, la couleur. C’est pas les frites belges !” L’aventurière récupère le talisman, un outil qui l’immunise et qui ne lui permet donc pas de participer à l’étape suivante, à savoir les Ambassadeurs.

Grace et Quentin, deux ambassadeurs tenaces

Cette saison, chaque équipe est chargée de prendre connaissance des volontaires pour participer aux Ambassadeurs et de s’accorder à l’unanimité. Quentin est désigné chez les Rouges, Grace chez les Jaunes. Au cours de leur négociation, les deux aventuriers n’en démordent pas et tournent en rond. Chacun veut préserver son équipe. Quentin aimerait éliminer Tania tandis que Grace glisse les noms d’Esteban et d’Anne-Sophie. “Esteban est à la ramasse et Anne-Sophie ne sert à rien”, lâche sans détour l’Ambassadrice des Jaunes.

Déterminés, Quentin et Grace vont donc à la boule noire. Une étape qui s’est avérée fatale pour le Rouge qui y a perdu sa place dans l’aventure. La semaine prochaine, ce sera dons Grace qui rejoindra les aventuriers sur le camp réunifié et qui expliquera à ses camarades son expérience face à Quentin.