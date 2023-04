Les deux artistes se sont affrontées sur scène lors des célèbres duels de l’émission The Voice France. Mais finalement, les deux restent dans l’aventure, ensemble.

Après leur prestation commune, Prichia a expliqué à Zazie qu’elle voulait continuer l’aventure à deux. “J’ai envie d’emmener Méa avec moi, nous en avions déjà parlé, pour nous c’est un duo. Pour cette émission, Méa m’apporte quelque chose que je n’ai pas : le corps, l’engagement, l’optimisme et le partage. Ensemble, nous pourrons être beaucoup plus fortes et vivre une aventure plus belle.”

La production a accepté cette proposition qui émane pour la première fois des candidates elles-mêmes. Un beau moment de complicité.