Hier soir, sur le plateau de l’émission “Quelle époque”, Dany Boon était invité pour parler de son nouveau film “La vie est belle”. L’humoriste s’est remémoré le succès qu’avait eu “Bienvenue chez les Ch’tis”. “Le but, ce n’est pas de faire beaucoup d’entrées… J’ai fait plus de 20 millions parce que je n’ai pas voulu faire plus de 20 millions, le film est arrivé à un moment où les gens avaient besoin de ce film-là. Il y avait un côté fraternel”, explique-t-il.

Pour Dany Boon, le film ne méritait pas autant d’entrées : “Je ne pense pas que le film méritait, spécialement, 20 millions d’entrées”.