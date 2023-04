Combien ont réellement été vendus les plats “gastronomiques mais économiques” de “Top Chef”

De leur côté, Carla, Alexandre, Albane, Mathieu, Sarika et Hugo se sont surpassés pour épater les papilles des chefs invités à juger leurs plats. À l’issue de l’épreuve, Carla, Mathieu et Sarika ont gagné leur ticket pour la semaine suivante. Alexandre, Albane et Hugo ont rejoint les autres candidats à l’épreuve éliminatoire où il leur était demandé de réaliser un soufflé.

”On perd l’âme de la brigade violette”

Au terme de l’épreuve, Léo a quitté l’aventure. “Ça me fait beaucoup de peine pour toi Léo, déclare son chef de brigade, Paul Pairet face au candidat en pleurs. Je sais que tu es un cuisinier qui réfléchit. Tu as de très très belles idées mais peut-être que quelques fois, tu n’as pas encore tous les moyens techniques de ton niveau de réflexion. En tout cas, tu t’es battu. La brigade violette s’est un peu délitée. On perd un peu l’âme là avec Léo. Tu es quelqu’un que j’aurais aimé garder.”

Malgré la défaite, Léo dit retenir de son aventure “la super rencontre avec les chefs, les partages, les belles victoires et les moments de ballottements un peu plus compliqués”. “C’est une super expérience. Culinairement, j’ai un peu grandi. Même humainement. C’était une chance unique pour moi d’être là”, dit-il.

Des plats disponibles sur Uber Eats en France

Cette saison, Uber Eats s’est à nouveau associé à M6. Jusqu’au 18 avril, les plats gagnants de l’épreuve “produits ordinaires, plats extraordinaires”, sont disponibles sur l’application et livrables dans certaines régions de France (Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes et Paris). Les amateurs de Top Chef et de bonne cuisine ont pu tester l’entrée de Carla (poireaux et coques, retour du marché), le plat de Mathieu (l’économie goûtue, sardines et pommes pailles) mais également le dessert de Sarika (citron et céleri).

Le prix du menu ? 35 euros par personne. Un montant bien au-dessus de ce qu’ont dépensé les candidats pour réaliser leur plat dans l’émission. Au total, pour une entrée, un plat et un dessert, les trois candidats n’ont, en effet, déboursé que 3,98 euros, soit près de 9 fois moins. Dans Top Chef, la main d’œuvre n’était toutefois pas comptabilisée dans le prix. Un élément qui fait toute la différence et qui augmente considérablement le prix des plats.

Lors de la conférence de presse Top Chef, Philippe Etchebest avait mis en garde contre “les amalgames” que certains pourraient faire. “Dans Top Chef, on a demandé aux candidats de sortir un plat gastronomique à moindre coût. Ce n’est pas représentatif de la réalité des restaurants. Dans Top Chef, on s’arrête juste au produit. Dans la vraie vie, on tient en compte tout ce qu’il y a derrière comme les coûts fixes, les investissements et la main-d’œuvre. Il ne faut pas penser qu’on est des voleurs ou qu’on entube les gens parce qu’on propose des plats plus chers dans nos restaurants. Je le précise parce que les raccourcis font parfois peur.”