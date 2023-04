”J’ai vu passer ma famille sous mes yeux” : Grâce abandonne “Koh-Lanta” à la surprise de tous

Ce mardi soir, en ouverture d’épisode, TF1 met fin au mystère. Une fois sur le camp réunifié, Grâce se montre “cash” afin que l’histoire ne soit pas déformée : “Pour moi, le but c’était de faire sauter Esteban ou Anne-Sophie”, dit-elle avant de laisser Quentin annoncer son élimination : “J’étais prêt à y aller et à m’en aller au cas où, explique-t-il. Maintenant, j’attends juste ma sentence.” Face à la caméra, l’homme ne peut cacher son émotion. “Je brise mon rêve en ayant donné ma parole aux rouges”, ajoute-t-il.

Mais, lorsque Denis Brogniart vient chercher Quentin, Grâce prend la parole et renverse la situation. “Ça fait deux jours que je réfléchis aux Ambassadeurs. Je sais que je suis capable d’aller très loin, commence-t-elle. Quand j’ai vu la boule blanche, j’ai vu ma famille passer sous les yeux en fait. Gilles, s’il te plaît, ne m’en veux pas mais ma famille me manque. Je peux plus.”

Pour la première fois dans l’histoire de Koh-Lanta, le gagnant des Ambassadeurs décide d’abandonner l’aventure et de donner sa place au perdant. Quentin, qui réintègre donc le jeu, tombe des nues. “J’ai l’impression d’avoir des ressorts au bout des pieds et de partir en l’air.”

”C’est une décision mûrement réfléchie”, ajoute Grâce avant d’adresser un mot à celui dont elle a prolongé l’aventure : “Quentin, kiffe ton aventure. Je prends volontiers ta place.”

Si les Jaunes comprennent la décision de Grâce, ils ne cachent pas leur tristesse face à la situation. Pour Gilles, c’est le “coup de grâce”. Selon lui, la suite de l’aventure sans sa camarade s’annonce compliquée…

”Je suis presque au bord de la honte”

Au terme de la première épreuve d’immunité individuelle, Clémence, grande gagnante, remporte l’immunité pour le prochain Conseil. Arrivée dernière, Julie y part, quant à elle, avec une voix contre elle. “Je suis presque au bord de la honte. Je me suis dit : Qu’est ce que tu fous là'”, lance la footballeuse professionnelle, très déçue par sa prestation.

Au Conseil, Quentin joue son collier d’immunité, Héléna décide de garder le talismna et Clémence est protégée par sa victoire à l’épreuve d’immunité. Tout se joue entre Tania, Julie et Anne-Sophie. Le match est serré mais c’est Anne-Sophie qui est finalement éliminée de l’aventure. La professeure de zumba se dit “déçue”, “triste” et “surprise”. Avant de partir, elle décide de donner son vote noir – le premier de la saison – à Julie qui pourra donc voter à deux reprises lors du prochain Conseil.