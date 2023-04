"Il faut savoir passer à autre chose": Guy Lemaire de retour sur les planches aux côtés de son fils Brieuc

Il faut dire que l’ex-monsieur tourisme de la RTBF n’a pas eu le temps de s’ennuyer ces dernières années. Président de la collection et du patrimoine des expositions qui se déroulent à la gare de Liège-Guillemins mais également président des amis de l’orchestre philharmonique royal de Liège, Guy Lemaire a toujours un pied dans le secteur du tourisme, des loisirs et de la culture.

Une autre passion (encore une !) l’anime également depuis des années et trouve aujourd’hui plus de place dans son agenda. Celle pour le théâtre. Ces 22 et 23 avril, il montera sur la scène du Trocadero de Liège dans le cadre de la pièce Momo de Sébastien Thiéry. Il y incarne Monsieur Prioux, un homme qui se retrouve face à un inconnu qui dit être son fils mais qui est certain de ne jamais avoir eu d’enfant. Une idée de son fils Brieuc Lemaire, qui partage la scène à ses côtés et qui est également le metteur en scène de la pièce.

Ce n’est pas la première fois que vous montez sur scène avec Brieuc. Pas trop compliqué de se faire diriger par son propre fils ?

”J’ai toujours travaillé dans ma vie mais je suis un procrastineur, c’est-à-dire que j’ai besoin de l’échéance pour me mettre en action. Il y a peu, je suis parti en Espagne en me disant que j’allais y étudier mon texte. Mais, je ne l’ai pas fait évidemment… J’ai tout fait à la dernière minute. Je suis un mauvais élève mais, heureusement, mon fils est extrêmement patient.”

Le théâtre a toujours fait partie de vous ?

”Quand j’étais jeune, je jonglais entre mes études à l’université et celles du conservatoire. Je suis monté sur la scène du Gymnase à Liège puis ce n’était plus possible avec mon boulot de journaliste. En 2012, on m’a proposé de rejouer et c’est ainsi que j’ai eu la chance de reprendre plusieurs rôles magnifiques, notamment pour la RTBF où j’ai joué dans Le mariage de Mademoiselle Beulemans, Bossemans et Coppenolle mais également dans Le Malade imaginaire. De très belles expériences…”

Avec le temps, c’est devenu une histoire de famille…

”Mes fils ont toujours baigné là-dedans. Petits, ils trouvaient toujours un journal et des magazines à la maison. Ils ont été biberonnés à l’actualité et à la politique, même s’ils ne le voulaient pas. Brieuc a voulu faire de la comédie son métier et il vit de ça aujourd’hui. Il monte sur scène mais est également comédien de doublage.”

Infos et réservations: 04/223.34.44, www.troca.be, billetterie@troca.be.