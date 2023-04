”Au bout du deuxième jour, je pensais déjà à abandonner” : Grâce explique les raisons de son départ de “Koh-Lanta”

Interrogée par nos soins au lendemain de l’épisode de son départ, Grâce revient sur les raisons qui l’ont poussée à faire le choix d’abandonner Koh-Lanta : Le Feu Sacré et son équipe pour laquelle elle était l’un des piliers. “La nuit qui a suivi mon départ, j’avoue que je me suis posé des questions. J’avais un nuage au-dessus de la tête. Je me suis rappelé tout ce que j’avais fait et pourquoi j’étais là. Mais, il a suffi de reprendre contact avec mes enfants pour que tout s’évapore. Vraiment, je pars avec zéro regret”, dit la technicienne en plasturgie qui dès le début avait envie de quitter l’aventure. Je suis arrivée guerrière et j’ai tout donné lors des épreuves. Je suis la première à prôner qu’il faut se battre et que les galères forgent le caractère. Mais, j’ai découvert ma faiblesse. Je ne pouvais plus continuer sans mes armes, mes piliers, à savoir les membres de ma famille. J’avais juste besoin de les voir. Au bout du deuxième jour, je pensais déjà à abandonner. C’était compliqué pour moi. Je ne voulais surtout pas que mon équipe pense que j’étais dans le mal parce que je ne voulais pas l’emmener au fond avec moi. C’était déjà compliqué pour tout le monde. J’ai donc fait semblant de rien mais, au fond de moi, j’avais dur.”

Cherchiez-vous un déclic en allant aux Ambassadeurs ?

”Oui, je cherchais l’électrochoc, celui qui m’aurait motivé à continuer. Mais, je ne l’ai pas eu. Je voyais les autres vivre cette aventure de façon différente. Je me suis donc dit que j’allais laisser ma place à quelqu’un qui avait vraiment envie de continuer son expérience dans Koh-Lanta. Et, j’ai vu ça dans les yeux de Quentin.”

Quelle a été votre réaction lorsque vous avez vu les images de votre départ ce mardi soir ?

”J’avais beaucoup d’émotion, évidemment. Je me suis retrouvée mais toutes les nuits où je me retrouvais seule, j’étais quelqu’un d’autre. J’étais cette maman sans ses piliers.”

Comment vos enfants et votre mari ont-ils pris votre abandon ?

”L’aîné de mes fils a eu du mal parce qu’il sait par quoi je suis passé dans la vie et il sait que je suis une guerrière. Pour mon mari aussi, j’ai dû trouver les mots. On a beaucoup parlé. Aujourd’hui, ils comprennent tous très bien la décision que j’ai prise et sont fiers de moi. En revoyant les images, mon mari m’a pris dans ses bras en me disant que lui n’aurait jamais été capable de faire tout ce que j’ai fait dans Koh-Lanta.”

En revenant des Ambassadeurs, vous vous êtes montrée “cash” en révélant que vous vouliez éliminer Esteban et Anne-Sophie. Certains internautes vous ont trouvé quelque peu agressive à ce moment-là. Que leur répondez-vous ?

”Que je suis comme ça et que chacun a sa propre nature. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il était hors de question pour moi que je parte sans dire ce que je pensais de leur aventure. À la maison, c’est la même chose, si mon mari triche en jouant à La bonne paie, je ne le défends pas ! Mais j’apprécie Esteban et Anne-Sophie. Ce sont des personnes géniales. Aujourd’hui encore, on s’entend très bien.”

Pour vous Koh-Lanta, c’est donc bel et bien fini ? Vous ne vous représenterez plus aux castings ?

”Si la production arrive à négocier une conversation vidéo avec ma famille une fois par semaine, pourquoi pas ! (rires) Peut-être que si on avait eu l’occasion de parler à nos proches à un moment de l’aventure, ça aurait changé la donne.”

Est-ce que cette aventure vous a changée ?

”Je suis vraiment sortie grandie de cette aventure. Je me suis, dans un premier temps, rendu compte que ma famille était mon pilier. Je suis aussi plus cool sur certaines choses. Je ne fais désormais plus en sorte que ma maison ressemble à une maison témoin lorsque je fais le ménage. Tout n’est plus carré comme j’avais l’habitude de faire.”

Qui voyez-vous ou aimeriez-vous voir gagner Koh-Lanta à ce stade ?

”Gilles, bien évidemment. C’est le plus humain d’entre nous. Je souhaite qu’il aille loin parce qu’il le mérite. Mais, je pense que la deuxième partie de l’aventure va être compliquée pour lui parce que les stratégies vont commencer à se développer. À part lui, j’aimerais voir Nico, Clémence, Laura ou encore Frédéric gagner. Il y a aussi Tania pour qui j’ai été la maman de l’aventure. Si elle arrive à se sortir de tout ça alors qu’elle est sur la sellette depuis le début, je lui tire mon chapeau et serais très fière d’elle.”