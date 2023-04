"J’ai découvert la mauvaise foi de certains jurés": Michèle Bernier tacle avec humour ses camarades de "Mask Singer"

Est-il vrai qu’à la base, TF1 vous avait contactée pour faire partie des personnalités cachées sous un costume ?

”Oui mais j’ai refusé parce que n’aurais pas supporté de me faire enfermer dans un costume. Je suis un peu claustrophobe et si on n’est pas démasqué tout de suite, ça peut durer plusieurs jours. Par contre, quand on m’a proposé de faire partie des enquêteurs, j’ai accepté directement. Et vraiment, je me suis retrouvée comme une gamine. J’ai pensé à mes petits enfants qui suivent l’émission.”

Et vous, étiez-vous une fan de l’émission ?

”C’est compliqué pour moi de suivre une saison parce que je suis au souvent au théâtre le soir. Mais, j’ai déjà regardé quelques épisodes et j’avoue que tout a l’air plus facile lorsqu’on est installé sur son canapé. On se met à la place de l’enquêteur et on dit : “Comment ça, tu ne trouves pas ! ? C’est évident !” Sur le plateau, on se rend compte que ce n’est pas si simple. Il y a une tension qui s’installe et on n’a surtout pas envie de se tromper !”

Quelle est votre force dans l’émission ?

”Peut-être d’imaginer que les indices m’emmènent quelques fois sur les traces de gens que je connais. Mais j’avoue que mes camarades ne me rendent pas la tâche facile…”

Qui est le plus redoutable ?

”Jeff Panacloc est certainement celui qui a le plus d’oreille. Élodie Frégé est aussi très bonne dans son rôle. On s’est tous découverts en même temps. J’ai découvert le talent, la curiosité ou encore la mauvaise foi de certains jurés !” (rires) A Mask Singer, c’est chacun pour soi. Si un juré a trouvé quelque chose, il garde ça pour lui, il ne partage pas !”

Avez-vous essayé de vous introduire dans les coulisses de l’émission pour découvrir l’identité des personnalités ?

”Impossible ! La Banque de France, ce n’est rien à côté du service de sécurité de Mask Singer ! (rires) Tout est archi-protégé par des gardes du corps qui ne se laissent pas soudoyer. Les personnalités sont enfermées dans leur loge, les portables sont coupés.”

Sans trop en révéler, est-ce que vos pronostics étaient souvent bons ?

”J’étais quelques fois sur la bonne voie mais j’ai également eu de grosses surprises. J’ai pris des claques d’émotion. C’était incroyable.”

Si vous n’aviez pas été claustrophobe, sous quel costume auriez-vous aimé être cachée ?

”Une princesse, certainement !” (rires)

Depuis ce jeudi, on vous retrouve également dans la huitième saison de La Stagiaire sur La Une. Que pouvez-vous nous dire sur les nouvelles aventures de Constance Meyer ?

”Il y a beaucoup de petits changements au sein de la famille Meyer. Tout le monde change un peu de cap. Des inquiétudes se font sentir. Il y a aussi des bouleversements sentimentaux. Tout ça avec des enquêtes qui continuent en parallèle. On essaye toujours de garder un équilibre entre le côté justice et le côté vie personnelle.”

Après huit saisons, il y a toujours des histoires à raconter dans la série ?

”Oui, la preuve, je suis en train d’en tourner la neuvième saison ! Les aventures évoluent avec les âges et la vie de chacun des personnages. On ne s’en lasse pas.”

Y a-t-il un peu de vous dans Constance Meyer ?

”Je pense qu’il y a un peu de moi dans tous les personnages que j’ai déjà pu incarner. Comme Constance, j’aime l’humanité et la générosité. Sa vie de famille correspond à ce que j’aime. Je me sens à l’aise avec elle.”

Avez-vous déjà été stagiaire dans la réalité ?

”Jamais ! J’ai eu des petits boulots, ça oui ! Mais, j’aurais pu être à la place de Constance parce que j’avais entamé des études de droit à l’époque. Mais bon, je m’ennuyais un peu sur les bancs de la fac alors j’ai abandonné.”