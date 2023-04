”C’est le début de l’horreur” : Les candidats de “The Voice” terrorisés par une règle du télécrochet

Lors des Battles, il y a vraiment deux salles, deux ambiances. Dans les coulisses, les talents en ballottage sont en stress permanent. Le coach qui les a sauvés va-t-il tomber sous le charme d’un autre candidat et les éliminer définitivement de l’aventure ? “Oh, j’ai cru qu’elle allait buzzer !”, lance Awan, le talent volé d’Amel Bent lorsqu’il est question du sort d’Esme, qui a perdu sa Battle face à Max Novik. Plus de peur que de mal toutefois pour Awan et les autres talents volés.

Mais lorsque Kiona, membre de l’équipe de Vianney, gagne son ticket pour les cross-battles suite à sa battle face à Maryline, la peur devient plus présente pour les talents volés car cette dernière faisait la majorité chez les coachs. “Amel éloigne-toi s’il te plaît…”, lance Awan en attendant le verdict. “Zazie, je t’en supplie…”, implore à son tour Ludmilla, talent volé de Zazie. Mais finalement, un buzz se fait ressentir. Zazie a choisi de continuer l’aventure avec Maryline. Ludmilla, en pleurs, comprend alors que son expérience dans The Voice s’arrête là. “C’est une décision très douloureuse pour moi parce qu’une personne dans un fauteuil qui vient d’être très triste”, explique Zazie en s’adressant à Maryline. “Ludmilla est fantastique, vous êtes fantastique. C’est très compliqué mais je pense que par rapport à ce que vous avez présenté, vous avez un potentiel pour aller plus loin dans cette émission et surtout nous faire plaisir avec cette différence, cette orientalisation et ce truc rassembleur.” L’interprète conclut son discours en demandant “pardon” à Ludmilla.

Lorsque Maryline rejoint le banc des talents volés, ces derniers la préviennent : “C’est le début de l’horreur !” La candidate va s’en rendre compte un peu plus tard lorsque Big Flo et Oli ont choisi les sœurs Doya face au groupe Los Malunos. “Pardon Awan, je suis désolée”, lance Amel Bent a eu un véritable coup de cœur pour le groupe “gypsy pop moderne” et décide donc de le voler à Big Flo et Oli. “Je suis à la fois heureuse mais en même temps un peu malheureuse”, ajoute la coach. En backstage, Awan a la mine déconfite mais se fait réconforter par ses camarades.

L’issue de la dernière prestation sonne la fin des hostilités pour les talents en ballottage. Ceux-ci seront toutefois à nouveau remis à l’épreuve samedi prochain, lors de la troisième battle.