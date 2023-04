Les divertissements de TF1 en perte de vitesse: après Mask Singer, The Voice France aussi battu par une fiction de France Télévisions

Mauvais week-end pour TF1. Vendredi soir, Mask Singer perdait non seulement 200.000 spectateurs par rapport à la semaine précédente, mais attirait surtout 1,7 million de téléspectateurs hexagonaux en moins que la fiction de France 3, Cassandre. Et samedi, rebelote. The Voice France a perdu 100.000 fans en sept jours, mais s'est surtout fait distancer par un téléfilm franco-belge, Lame de fond, diffusé sur France 2.