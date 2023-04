À raison de quatre épisodes par semaine, les téléspectateurs seront invités à suivre les aventures de Sarah, Vince, Luca, Max et le reste de la bande de potes des Trentenaires, à partager leur quotidien, leurs bonheurs, leurs angoisses.

”Ce n’est pas un Friends, ni un Plus belle la vie.

C’est un feuilleton à la dramaturgie forte mais douce”, souligne Marc Janssen, le responsable fiction de la RTBF, en parlant de Trentenaires qui est l’adaptation de Dertigers, série flamande qui rencontre le succès depuis cinq saisons sur la VRT.

”On est très attentif à ce qui se fait en Flandres. Ce qu’ils ont réussi à faire en matière de fiction est un modèle pour nous. On s’est donc lancé dans quelque chose qu’on ne fait jamais : une adaptation.”

Charleroi, un rôle majeur

Trentenaires se différencie toutefois de Dertigers sur plusieurs points. Tout d’abord, l’histoire de la série ne se déroule pas à Anvers mais à Charleroi, dans le Hainaut.

”On voulait qu’elle se passe en Wallonie et pas à Bruxelles. On ne voulait pas tomber dans le réflexe facile de faire une série très urbaine. On a plutôt opté pour un ancrage local très fort basé en Wallonie. Charleroi joue un rôle à part entière dans la série. La ville est mise en avant de manière très honnête et authentique. Même avec un peu de poésie”, explique Marc Janssen que la série a été adaptée en fonction de la vie quotidienne des trentenaires vivant à Charleroi. On a remarqué que les trentenaires de Charleroi avaient plus tendance à faire de l’escalade que du fitness comme à Anvers. C’est donc un élément que l’on a modifié dans la série”

Si, à la base, des comédiens wallons étaient recherchés pour incarner les différents personnages, le casting s’est peu à peu ouvert à d’autres origines.

”On voulait exclusivement des acteurs qui avaient grandi en Wallonie mais on a quand même eu plusieurs coups de cœur qui nous ont fait changer d’avis.” L’objectif ? Que les téléspectateurs puissent se retrouver dans l’un ou l’autre des personnages.

Rori au générique

Autre acteur important dans Trentenaires : la musique. “Elle prend également beaucoup de place dans la série. Il y a des titres pour donner de la texture et des hits qui se retrouvent les radios et les playlists de plein de gens et auxquels les téléspectateurs pourront s’identifier. Et, encore une fois, on n’écoute pas la même chose à Anvers qu’à Charleroi”, ajoute Arnaud Laurent, responsable éditorial de la chaîne Tipik. C’est donc tout naturellement qu’un morceau de la chanteuse Rori, interprète de Ma place, a été choisi pour incarner le générique de Trentenaires.