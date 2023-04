"Ces 3 dernières années, j’ai vécu l’enfer": éliminé de "Top Chef" ce candidat évoque une épreuve difficile traversée pendant la crise sanitaire

ALEXANDRE ©Julien THEUIL / M6

Au cours de l’épisode, Sarika, Hugo et Carla ont respectivement brillé sur les épreuves de la salade de fruits, de la pièce à découper et du club-sandwich revisité. Terminant en bas du classement, la brigade de Glenn Viel se frotte donc à l’épreuve éliminatoire où il est demandé aux candidats de réaliser une bouchée sucrée ou salée. La crevette-foie gras de Mathieu épate les membres du jury. De son côté, la blette farcie carotte et agrume d’Alexandre manque, selon eux, d’un peu d’équilibre. L’ancien participant d’Un dîner presque parfait est donc contraint de rendre son tablier. Pour lui, l’aventure Top Chef est terminée. “Je suis triste et je ne suis pas content de moi […] Il y a plein d’épreuves où je n’ai pas réussi à exprimer ce que je voulais exprimer”, déclare-t-il face aux chefs de brigade qui tire toutefois du positif de cette expérience. “J’ai appris beaucoup de moi, de la cuisine que je fais. C’est un sacré concours. J’étais venu ici pour retourner à l’école, pour juste faire une école de cuisine que je n’ai jamais faite. Et quelque part, c’est ce que j’ai fait pendant ces 8 semaines de concours. Ces 3 dernières années, j’ai vécu un enfer avec le Covid. Ouvrir un restaurant entre deux confinements, je ne le souhaite à personne. Donc ma flamme était un peu éteinte. Là, ça l’a rallumée.”

Pas de deuxième chance non plus pour Alexandre Marchon qui s’est incliné face à l’indéboulonnable Danny Khezzar lors de l’ultime épreuve de la brigade cachée. Pour rappel, le candidat qui gagnera le concours parallèle réintégrera Top Chef lors des quarts de finale.