Du changement à la télévision belge : des règles plus strictes pour la publicité

Le nouveau Code de publicité (dont le respect des principes est contrôlé par le Jury d’Éthique Publicitaire) va intégrer le “Belgian Pledge”, une initiative d’autorégulation signée par 53 entreprises individuelles qui se sont engagées, depuis 2012, à “limiter le marketing auprès des enfants à des produits répondant à des critères nutritionnels spécifiques”. “Par conséquent, les règles s’appliqueront à toutes les entreprises alimentaires et à tous les négociants qui font de la publicité pour leurs produits alimentaires et leurs boissons sur le marché belge”, résume la Fevia.

Trois grands changements

Le but de ces nouvelles restrictions est de protéger un groupe plus large d’enfants, et elles iront même plus loin que les principes de “Belgian Pledge”. Concrètement, voici ce qui va changer avec le nouveau Code de publicité :

Tout d’abord, la limite d’âge sous laquelle les entreprises ne peuvent pas faire de publicité grimpe : elle passe de 12 à 13 ans.

Ensuite, “les règles s’appliqueront à tous les programmes dont au moins 30 % du public cible est composé d’enfants de moins de 13 ans (contre 35 % actuellement)”.

Et pour finir, les entreprises alimentaires ne pourront plus faire de publicité pour les glaces et les chips auprès des enfants, tout comme c’était déjà le cas pour les produits à base de sucre. Pour les publicités concernant les produits à base de viande, les biscuits sucrés et salés, les gâteaux et barres de céréales, des critères plus stricts s’appliqueront.