La Marchoise explique comment elle n'a pas pu dire "non" lors du mariage avec Michel : "Je m'étais impliquée à 200 %", commence-t-elle. "Je faisais confiance à ce taux élevé de compatibilité qui était le nôtre et, même si Michel n'est pas mon genre d'homme, j'ai déjà eu, par le passé, une relation avec un homme qui n'était pas très beau mais qui a réussi à me charmer et dont j'ai été amoureuse."

La Marchoise voulait donc dépasser l'apparence physique : "Je me suis dit qu'il fallait que je sorte de ma zone de confort, que peut-être c'était lui qui allait me rendre heureuse. Voilà pourquoi j'ai dit oui et non pas pour partir en vacances, comme j'ai pu le lire sur les réseaux sociaux…", se défend-elle.

Mais la candidate a également été accusée d'avoir été "glaciale" avec Michel. Bien que le repas se soit bien déroulé, la suite a refroidi Nathalie : "Une fois arrivés dans la chambre, il a tenu des propos que je ne pouvais pas accepter. Ce n'était pas à mon égard. Ça n'a pas été filmé donc c'est sa parole contre la mienne..."

Après ça, le couple n'a plus échangé un seul mot. Ils n'ont d'ailleurs même pas pris leurs numéros de téléphone et n'ont par la suite pas repris contact.

La Marchoise se prend actuellement une vague de critiques sur la toile. "Je suis une vieille peau, une cougar, etc. Tout ça n'est pas très imaginatif et ne m'atteint pas. Je n'ai plus 20 ans et alors ? Quand c'est trop grossier ou vulgaire, je le signale mais sinon, je m'en fiche. D'ailleurs, je reçois des messages de soutien de la part de gens qui ne me connaissent pas. Merci à eux."

Nathalie reproche aussi à Michel une obsession pour le sport. "Il n'a pas à en parler pendant trois jours ! Trois heures, j'aurais pu comprendre mais trois jours ! Et quand nous étions à table avec l'équipe, il ne parlait que de sport avec le caméraman. Je n'existais plus."

Est-ce que Michel aurait fini par se marier avec une autre si Nathalie avait refusé ? La Marchoise a tendance à le penser. Si c'est un échec? "Oui. J'étais dans le reproche car il ne rebondit pas. Il ne s'est jamais affirmé en tant qu'homme. On a essayé tous les deux mais de manière différente."