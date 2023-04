"J’en fais des cauchemars": Nathalie ne se remet pas de son voyage de noces avec Michel

Nathalie décide de mettre un terme à son mariage avec Michel mais tente tout de même de connaître davantage son partenaire. “Je me dis si le mariage ne fonctionne pas peut-être qu’une amitié pourrait naître”, pense-t-elle. Lors du dernier dîner en tête à tête, Nathalie laisse donc une porte ouverte à Michel mais préfère être sincère. “Je ne suis pas sans amis comme tu as pu le remarquer, lui dit-elle. Concrètement, si toi tu ne le désires pas, je n’ai pas besoin d’un ami en plus. Donc, si tu préfères qu’on en reste là, je comprends.”

Un froid glacial s’est toutefois installé entre Nathalie et Michel lorsqu’ils atterrissent à l’aéroport de Charleroi. “Bonne route à toi”, lance Nathalie avant de laisser Michel en plan avec ses valises. “J’avais mis pas mal de choses, d’implication dans cette expérience. Je pensais vraiment aller plus loin. Ce n’est pas comme ça donc je tourne la page et je continue ma vie”, dit Michel avant de recevoir la visite de Jérôme son neveu et de lui décrire la personnalité de Nathalie. “Elle a du caractère c’est certain, mais c’est plus que du caractère. C’est un militaire.”

”J’aurais dû dire 'non' à la commune”

Invitée à une séance de coaching avec Alexandre Destro, expert de l’émission, plusieurs semaines après le retour de Corse, Nathalie vide son sac. “Je repense au mariage. J’en fais des cauchemars”, avoue-t-elle. “À aucun moment j’ai eu l’impression d’avoir un homme à côté de moi. J’ai toujours eu l’impression que c’était moi qui portais le couple.”

Elle poursuit : “J’aurais dû prendre mon courage à deux mains et dire non à la commune. J’ai eu en face de moi un vieux monsieur. Je ne m’attendais pas à ça. Il a 55 ans mais il est tellement mince qu’il paraît plus vieux que ça.”

Si dans un premier temps, Nathalie refuse une confrontation avec Michel, elle revient toutefois sur sa décision pour son bien-être personnel. Leurs retrouvailles seront à découvrir lors du prochain et dernier épisode de Mariés au premier regard sur RTL-TVI.