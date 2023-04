Michel réagit aux critiques de Nathalie après leur séparation dans “Mariés au premier regard” : “Je n’avais plus envie de faire d’efforts avec elle”

Nathalie, victime de critiques virulentes de la part de téléspectateurs, a pris la parole afin de raconter que son (futur ex-) mari n’avait fait aucun effort pour faire naître une relation d’amour entre eux. Elle lui a également reproché d’avoir tenu, hors caméra, “des propos que je ne pouvais pas accepter”.

Face à ces affirmations, Michel a réagi, également auprès de nos confrères de Sudinfo. “Nous avons eu une divergence d’opinion d’ordre privé qui n’a rien à voir avec l’émission. Je n’ai pas envie d’en discuter. Chacun a sa version”, a-t-il répondu par rapport à la dispute que les deux “tourtereaux” ont eue. Suite à cet épisode houleux, le retour de voyage a été “très tendu”, selon Michel, qui a ajouté : “Je ne m’attendais pas à un grand sourire de sa part. Franchement, c’était le cadet de mes soucis”.

Le candidat a affirmé que, contrairement à ce que Nathalie prétendait, il avait essayé de parler avec elle et de s’intéresser à elle, mais rien n’y a fait et cela l’a découragé : “Dans sa tête, elle n’avait plus envie d’aller plus loin. Je la saoulais et tout l’ennuyait. Si la personne en face de vous, ne s’ouvre pas, vous avez beau tout faire… Elle était réfractaire à tout, je n’avais plus envie de faire d’efforts et d’aller vers elle”.

D’ailleurs Michel n’attend qu’une chose : “que le divorce soit officialisé”. Au moins, c’est clair.