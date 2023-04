”Je m’en suis voulu d’avoir été aussi naïve” : Éliminée, Helena regrette d’avoir fait confiance à certains aventuriers de “Koh-Lanta”

À lire aussi

Il faut dire que votre victoire à l’épreuve du paresseux en a épaté plus d’un…

”J’ai été très fière de gagner cette épreuve parce qu’elle est emblématique. Pouvoir faire gagner mon équipe et la voir impressionnée m’a ravie.”

Koh-Lanta, c’est comme vous l’aviez imaginé depuis votre canapé ?

”C’est plus dur que ce qu’on voit à la télé. Je ne m’attendais, par exemple, pas à ce qu’on mange aussi peu. En tout, j’ai perdu 6,5 kilos. Mais, quand je suis revenue en Belgique, je ne me suis pas ruée sur la nourriture, j’ai toujours fait attention à ne pas dépasser un certain poids.”

Qu’est ce qui était le plus compliqué à vivre sur place ?

”L’humidité. C’est compliqué d’être mouillé en permanence et de dormir sur du sable mouillé ou quand il pleut. Si j’avais eu un toit au-dessus de ma tête, mon aventure aurait été différente.”

En début d’aventure, vous avez été cataloguée comme l’aventurière arrogante et imbue de sa personne. Avez-vous compris cette image que vos camarades mais également certains téléspectateurs vous prêtaient ?

”J’étais très vexée que les gens me trouvent arrogante. Je pense que quand on gagne une épreuve, la moindre des choses, c’est d’être contente et de pouvoir l’exprimer. Mais, visiblement, ça a été très mal interprété. Je n’ai pas souffert de ces critiques. Je préfère qu’on dise que j’ai été arrogante plutôt qu’on m’accuse d’avoir trahi quelqu’un.”

On a l’impression qu’avec le temps, cette image que vos camarades avaient de vous s’est estompée. Y a-t-il eu une prise de conscience de votre part ?

”Franchement, je n’ai pas du tout ressenti ça. En fait, tout le monde a retenu une seule phrase que j’ai pu dire et on m’a jugée sur ces premières paroles. Elles étaient clairement mal interprétées. En habitant avec moi 24 heures sur 24, ils ont bien vu que je n’étais pas comme ça. Étant coach et kinésithérapeute, je suis plutôt dans l’entraide donc quand j’ai entendu arrogante et prétentieuse, ça m’a fait un peu mal, j’avoue.”

Allez-vous régulièrement voir ce qui se dit sur vous sur les réseaux sociaux ? Ceux-ci s’en sont donné à cœur joie pour commenter votre aventure mais également votre vie privée…

”J’allais voir ce qui se disait mais dès que je voyais que ça allait être négatif, je supprimais directement le message. J’ai été victime d’un véritable harcèlement de la part de certaines personnes. Mais, heureusement, à côté des haters, il y a également beaucoup de personnes qui m’ont envoyé des messages positifs. Ça fait du bien. Certaines publications Twitter, je pense notamment à celle avec mes dents et la carie, m’ont beaucoup fait rire. Je ne manque pas d’autodérision.”

Avez-vous des regrets concernant cette aventure ?

”Mon regret, c’est d’avoir cru certaines paroles. Humainement, je ne pensais pas qu’on pouvait donner des informations erronées. J’aurais dû me méfier davantage. À un moment, on est venu me dire que Tania m’avait menti donc j’ai voté contre elle mais en fait, ce n’était pas le cas. À la fin, je ne savais plus qui croire.”

Vous êtes davantage sur vos gardes aujourd’hui avec les gens que vous rencontrez ?

”Koh-Lanta est un peu le reflet de la vie réelle. On comprend mieux une personnalité quand on la côtoie tous les jours. Cette expérience m’a appris à donner ma confiance à certains et pas à d’autres, à être davantage sur mes gardes, oui.”

Avez-vous changé certaines de vos habitudes à votre retour en Belgique ?

”Rien n’a changé. Par contre, la notoriété m’a aidée dans ma vie professionnelle. Depuis le début de Koh-Lanta, j’ai énormément de demandes de coaching.”

Quels sont vos projets pour la suite ?

”Je viens de lancer un challenge en ligne, celui de transformer en seulement 30 jours le corps du plus de personnes possible. Avec un programme sportif mais également alimentaire établis par mes soins. Je vais également faire une course à pied au départ de Lausanne, en Suisse. Plusieurs anciens aventuriers de Koh-Lanta m’accompagnent mais également Martin de cette saison.”