La mécanique était la même qu’outre-Atlantique, avec deux témoins qui s’opposaient pour s’attirer le soutien du public, et un troisième, souvent au cœur de la discorde, qui faisait irruption sur le plateau. Régulièrement, comme aux États-Unis, tout finissait par des empoignades et des noms d’oiseaux. Sauf que c’était du fake là où Jerry Springer a toujours affirmé que son émission n’était pas truquée. La production de Ça va se savoir a été obligée de le reconnaître et de le mentionner dans le générique : les témoins étaient des comédiens et le public constitué de figurants. Quant aux thèmes, ils relevaient de la fiction.

En 2003, Simon Monceau avait répondu aux critiques concernant son émission dans les pages de la DH. Il était lui aussi à l’époque l’homme de télévision le plus controversé du moment. Comme Jerry Springer, il avait pourtant une image de sérieux avant de mettre les doigts dans la mécanique de Ça va se savoir. Journaliste sur France Inter, il avait aussi été directeur des programmes de RMC entre 1982 et 1987. Avec son émission sur AB3, c’est la première fois qu’il se frottait à la télévision. “Le succès a été immédiat. Peut-être est-on arrivé juste au bon moment. Je crois, en tout cas, que les gens nous regardent pour s’amuser et passer un bon moment.”, confiait-il. Les accusations de trash TV, il les balayait du revers de la main : “Ce n’est pas un terme très flatteur, mais j’assume totalement ce que je fais. Je ne considère pas que ce soit plus de la télé-poubelle que d’autres émissions où on fait soi-disant de la réalité alors que des acteurs s’immiscent dans les interviews !”

Il se fichait de l’étiquette qui lui était collée dans le dos et affirmait qu’une certaine éthique était de mise, notamment au niveau des sujets. Quant au fait que les invités étaient joués par des comédiens, il disait que le public n’était pas aussi dupe qu’on le pense. Lui affirmait ne connaître ni les acteurs, ni les intervenants. “J’essaye d’intervenir comme si tout était vrai”, expliquait-il.

Un an plus tôt, la DH avait assisté à l’enregistrement d’une série de numéros de Ça va se savoir. Une semaine d’émissions était mise en boîte en une journée ! Une plongée dans les coulisses de ce talk-show des années 2000 très controversé à revivre ici.