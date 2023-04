En effet, en pleine émission, Gert Verhulst a demandé à ses quatre invités de voter sur la pertinence ou non de l'échange d'un prisonnier pour libérer Olivier Vandecasteele.

Cela a évidemment provoqué l'indignation générale. Le virologue Marc Van Ranst a également critiqué la démarche de l'animateur : "Ce qu’il faut absolument éviter, c’est de rester assis comme un empereur romain et de voter NON avec le pouce vers le bas", dit-il sur Twitter. "Le deuxième choix, plus ou moins honorable, aurait été de répondre OUI. D'accord, vous réduisez une affaire compliquée à un jeu, mais vous conservez une certaine humanité", a-t-il également écrit.