Elle a expliqué son enthousiasme face à ce renouveau dans un communiqué du groupe RTL : “Après huit ans passés à la présentation de la météo et de la mobilité sur Bel RTL, j’ai hâte de relever ce nouveau défi ! Je ressens beaucoup d’excitation et du stress positif à l’idée d’être la semaine prochaine. J’espère assurer et que ce ne sera que le début d’une nouvelle grande aventure. L’équipe de Bel RTL a confiance en moi et j’espère ne pas la décevoir”.