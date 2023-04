"La feuille de route de LN24 est très claire"

Proposée en direct du lundi au vendredi par Maxime Binet, elle propose de débattre quotidiennement des trois sujets du jour de la DH : consommation, santé, école, tout ce qui touche au portefeuille ou à la vie concrète des gens. “On les aborde en tuant les fake news et en donnant la voix aux citoyens. Vous avez des questions, on va les traiter de manière profonde et sérieuse avec des experts en plateau, mais aussi en s’amusant. C’est un prolongement de la lecture de la DH. C’est inédit, personne ne fait ça.” “C’est une vraie collaboration entre un titre de presse et une chaîne de télé, insiste-t-il. On est ultra-pionnier quand on fait ça. On crée des objets collaboratifs qui sont des ovnis dans le paysage.”

Il en veut pour preuve une autre innovation mise en place ces jours-ci dans Il faut qu’on parle : l’interactivité. “Le public peut, en direct, interagir avec l’émission. On a jusqu’à 1500 à 2000 réactions par jour sur chaque émission. C’est énorme. J’ai travaillé à la RTBF pendant 17 ans et quatre ans chez Arte, ces chiffres peuvent faire pâlir pas mal de chaînes, y compris beaucoup plus développées. Donner la voix aux gens, c’est la mission d’Il faut qu’on parle.”

Le développement de ce type de collaboration est au cœur du développement de LN24. “La feuille de route est très claire. Il s’agit de mettre en place toutes les collaborations possibles en imaginant un ensemble d’émissions collaboratives avec la presse, ce que personne ne fait. Les équipes le savent et l’entendent de manière très régulière. Nous créons une télévision nouvelle, un cadre dans lequel la presse, la radio (LN Radio appartient aussi au groupe IPM, de même que Moustique, parismatch.be, Télépocket…, NdlR) et la télévision fonctionnent de façon cohérente. Ce qui se lit sur le Web est développé dans la presse, en radio et en télévision. Le public trouve l’ensemble des réponses à ses questions dans la gamme de ce que propose le groupe IPM. “

Autre axe développé : l’actualité. “Nous sommes la seule chaîne à proposer un flash info toutes les heures, de même qu'un JT à 18 heures”, souligne Emmanuel Tourpe. “Plus important encore, ajoute-t-il, on ne se contente pas de l’actualité. Nous faisons de l’information : de l’investigation, des débats et des documentaires de société qui explorent les thématiques en profondeur. C’est la chaîne de l’information au-delà de l’actu.”