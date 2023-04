Quelle star internationale se cachait derrière le Soleil de “Mask Singer” ?

Comme l’avaient deviné Michèle Bernier et Elodie Frege, les deux nouvelles jurées de l’émission, 'Scary Spice' se cachait bien sous le costume du Soleil. "Tous les costumes de 'Mask Singer' sont absolument magnifiques ! Donc j’ai décidé de choisir l’ensemble le plus beau, le plus excentrique que j’ai pu voir. Et je pense que je suis un vrai rayon de soleil”, déclare la chanteuse dans Le Parisien. L’occasion pour Mel B d’annoncer l’arrivee d’un nouveau projet concernant les Spice Girls.

“Nous allons avoir des nouvelles à annoncer prochainement. Il faudra attendre et voir”, dit-elle. “”Lorsque nous aurons fait cette belle annonce que je vous promets, je pense que beaucoup de fans à Paris mais aussi en Europe et à travers le monde seront ravis. Mais je ne peux vraiment pas vous dire de quoi il s’agit pour l’instant !”