”C’est un truc qui peut me déranger” : Bigflo se montre cash avec un de ses talents

Comme leurs camarades, Bigflo et Oli ont misé sur la jeune chanteuse et décidé d’éliminer Aiden malgré sa très belle prestation. Au moment de rendre sa décision, Bigflo recadre toutefois un peu la candidate dont le comportement le dérange un peu. “Fanchon, tu nous dis que The Voice, c’est très important pour toi, tu nous parles beaucoup de ça. Parfois même, c’est un truc qui peut me déranger, ton côté trop compétitrice…”, dit le rappeur sur le plateau du télécrochet. “Il ne faut pas que tu oublies de penser d’abord à la musique, à l’artistique, avant de penser à l’émission et jusqu’où tu iras. On va quand même continuer avec toi, Fanchon.”

Interviewée par Télé Loisirs, Fauchon explique avoir été “frustrée” par le commentaire de son coach. “Ça m’a attristée parce que pour moi, ce n’est pas le fait que je sois compétitrice, c’est que je me mets énormément de pression. Je suis extrêmement perfectionniste”, a-t-elle déclaré “Ce n’était pas une compétition avec Aiden, c’était une compétition face à moi-même parce qu’avec Aiden, c’était un moment de partage. On en a beaucoup profité de cette battle.”

Selon elle, il s’agit d’un malentendu avec Bigflo avec qui elle a eu l’occasion d’en rediscuter après la Battle. “On s’est mal compris… Il m’a peut-être vu comme une personne qui est énormément dans la compétition alors que j’essaie juste de faire de mon mieux. Je veux être fière de moi et la musique, c’est toute ma vie. J’espère aller le plus loin possible dans The Voice pour réaliser mes rêves.”

La semaine prochaine, le plateau de The Voice, la plus belle voix fera place aux Cross Battles, une étape lors de laquelle un coach est invité à envoyer l’un de ses talents sur scène et à désigner un autre coach qui choisira, à son tour, l’un de ses talents pour un duel improvisé.