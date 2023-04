”Je suis déçue, mais pas surprise” : l’experte Audrey Van Ouytsel fait le bilan de la sixième saison de “Mariés au premier regard”

En ce jour du grand final, êtes-vous surprise du nombre de couples formés n’ayant pas fonctionné ?

” Je suis déçue et moyennement surprise parce qu’on sait le calcul qui a été fait et qu’il y a un certain taux de compatibilité, mais on sait aussi que la responsabilité de la réussite du couple lui revient. Ce n’est pas parce qu’on est compatibles qu’il y a automatiquement un coup de foudre. Et cela a été démontré plusieurs fois, le coup de foudre n’est pas synonyme de durabilité d’une histoire d’amour. Dans Mariés au premier regard, la balle est dans le camp des participants. Ils doivent faire un effort pour que ça fonctionne bien. Malheureusement, la société actuelle fait que les gens ont de plus en plus d’exigences. À la moindre contrariété ou au moindre conflit, ça ne va pas. On oublie qu’un couple est fait de conflits, qu’il se construit sur le moyen et le long terme.”

On a l’impression que certains participants ont parfois donné une image d’eux qui n’était pas réelle lors des tests réalisés en amont de l’émission…

”On devrait être armés contre les personnes qui fonctionnent comme ça. Malheureusement, elles passent encore entre les mailles du filet malgré les entretiens et les batteries de questions rigoureuses qui leur sont posées. On se retrouve encore face à des personnes qui n’ont pas de critères physiques et qui, une fois face à la personne dite compatible, n’arrivent pas à dépasser cette barrière. Je suis convaincue qu’au départ, la démarche est sincère, mais que cela change une fois qu’ils sont confrontés à la réalité. Il faudrait peut-être un peu plus cadrer les choses lors des entretiens. On voit aussi que dans les couples durables, l’attraction physique n’est pas l’élément essentiel. Il y a quelque chose d’autre qui s’est installé. Deux personnes se plaisent parce qu’elles incarnent des valeurs qui les rendent belles vis-à-vis de l’autre.”

Certains participants n’ont pas caché leur énorme déception face à l’échec de leur mariage. Les suivez-vous en thérapie même après l’expérience ?

“Bien sûr. Ils sont suivis dès le début de la diffusion et après, à leur demande. Il n’y a pas vraiment de limite dans le suivi parce qu’une déception pareille peut entraîner beaucoup de tristesse, mais également un problème d’estime de soi. C’est pour cela qu’on se doit d’être présents pour eux. ”

Est-ce que l’âge plus mature de certains candidats peut avoir des conséquences sur leur niveau d’exigence ?

”L’âge peut servir ou desservir, être synonyme d’ouverture ou de fermeture. Il peut faire qu’une personne est plus exigeante ou méfiante, mais, à la fois, il peut rendre la personne plus mature et plus apte à se laisser une chance de trouver une personne avec qui poursuivre sa vie. L’âge n’est donc pas un frein.”

À ce stade, pensez-vous pouvoir sauver certains couples formés, mais qui sont à la dérive ?

”Si les compatibilités sont là, sans doute y a-t-il encore du potentiel, mais il faut que l’un et l’autre acceptent de se remettre en question.”

Quelles leçons avez-vous tirées de cette sixième saison ?

”Je pense qu’on a bien travaillé parce qu’on est tombés sur des personnes assez bienveillantes et désireuses de rencontrer l’autre. En amont, on devrait peut-être davantage creuser les singularités de chacun, notamment ce qui est relatif au physique, et affiner le questionnaire par rapport à ça. Il y aura toujours cette part d’incertitude qui relève de la détermination et de la volonté des participants de faire réussir le couple et de dépasser la première impression.”

Vous reverrons-nous dans une prochaine saison de “Mariés au premier regard” ?

”Oui, il y a de fortes chances qu’une saison 7 soit prévue et que j’en fasse partie.”

La situation de chaque couple passée au peigne fin

Lise&Goran

”Tous deux ont vécu une expérience très marquante avec beaucoup de déception derrière. Lise a revécu un traumatisme passé et cela l’a complètement bloquée. C’est regrettable et triste parce que le potentiel était là. Nous, on est là pour leur donner des conseils. Si la personne est totalement fermée à l’idée d’aller plus loin, on ne va pas la forcer.”

Nathalie&Michel

”Bien qu’elle ait essayé, Nathalie n’a pas réussi à franchir la barrière du physique avec Michel. Ce sont ces mêmes critères qui ont peut-être mené à un précédent échec. Elle s’est tout de même fait violence en essayant. Lors du dernier épisode, il lui a été proposé de revoir Michel après leurs adieux glacials. D’un point de vue thérapeutique, c’est bon de terminer les choses par une bonne discussion. Chacun dit ce qu’il a sur le cœur, vide son sac. Ça permet de ne pas retenir de la colère et de la haine.”

Pierre&Caroline

”Entre eux, il y a un beau taux de compatibilité. Mais ils ont deux rythmes très différents, voire opposés. Ceux-ci sont censés se complémenter, mais ils peuvent également être en opposition. Il faut réussir à sortir de cette opposition pour pouvoir se compléter et aller de l’avant.”

Delphine&Jonathan

”À ce stade, il y a quelques a priori au niveau du physique et notamment au niveau de la taille. On ne sait toutefois pas comment ça va se passer. On ne connaît pas le dénouement de l’histoire.”

Jessica&Alexandre

”Il y a eu une belle connexion et une belle complicité dès le départ. Ils se sont tout de suite sentis bien ensemble. Malgré leur jeune âge, ils ont une grande maturité en eux qui fait qu’ils sont prêts à vivre une belle histoire d’amour. À ce stade, ils sont dans la construction, mais on peut parler de réels sentiments amoureux.”