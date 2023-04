“Mariés au premier regard”: Michel règle ses comptes avec Nathalie avant de divorcer, ”t’es pas Miss France non plus!”

Comme les téléspectateurs avaient pu le voir au cours de la saison, Lise a fait le choix de divorcer à la plus grande tristesse de Goran, son époux qui espérait beaucoup de cette union. Lors de ce dernier épisode, d’autres couples formés par Mariés au premier regard ont décidé de retirer leurs alliances et de demander le divorce. C’est le cas de Pierre et Caroline dont les caractères opposés n’ont pas réussi à se complémenter. Dernier couple à s’être marié cette saison, Jonathan et Delphine ont également eu du mal à se trouver.

”Il y a tout de suite eu une fermeture entre nous”

Avant de remettre leur décision finale, Michel et Nathalie ont réglé leurs comptes devant Alexandre Destro, expert de l’émission. À l’image de leur retour du voyage de noces, l’ambiance entre les deux époux était glaciale. “Il n’y a pas eu d’ouverture. Il y a tout de suite eu une fermeture entre nous”, explique Michel. “Nathalie a une autorité. On dirait un militaire.” Il poursuit : “C’est tout le temps des reproches. On ne saurait pas construire quelque chose avec des reproches tout le temps. Pour finir, moi aussi à ce moment-là, je me suis fermé. On ne saurait pas s’ouvrir avec quelqu’un qui est complètement fermé.”

Face à la caméra, Nathalie reconnaît avoir un comportement assez directif. “Je l’entends. J’ai été élevée par un militaire donc je présume que c’est ce que je dois dégager mais, ça ne me blesse absolument pas. Je me dis que si je dégage ça, c’est que peut-être, c’était comme ça et qu’il n’a pas su tirer le meilleur parti du côté doux et tendre que j’aurais pu donner.”

À son tour, Nathalie prend la parole face aux deux hommes. Elle reproche à Michel de ne pas avoir réagi à ses remarques et de ne pas avoir tenté d’en savoir plus sur elle. Michel se ferme totalement. “On va dire que t’as raison”, dit-il pour couper court à la conversation. Nathalie rétorque alors : “Voilà, il n’y a pas de conversation.”

”Le fait de me renfermer, c’est certainement l’agressivité des propos, la direction, aucune douceur vraiment. C’est le clash, tout le temps le clash. Pour moi, c’est un petit peu difficile”, explique Michel face à la caméra. “Elle n’a pas laissé la chance à notre couple de se connaître vraiment. Dès le départ, elle m’a dit que je n’étais pas son type d’homme. Voilà, c’est tout. On le prend comme ça. Mais, c’est comme j’ai dit : 'T’es pas Miss France non plus'. Mais moi, je ne me suis pas retourné sur ça. J’ai continué simplement parce qu’il y avait certainement quelque chose derrière cette façade mais je n’ai pas pu le découvrir surtout par cette autorité qui est tout le temps présente.”

”Je n’ai pas encore réussi à faire le deuil de cette expérience”

Le jour de la décision finale est arrivé. Nathalie et Michel feuillettent ensemble leur album de mariage avec un peu d’émotion. “De mon mariage avec Nathalie, c’est le plus beau jour”, déclare Michel. “En regardant les photos et avec le recul que j’en ai maintenant, c’était vraiment une belle journée. On avait envie d’y croire tous les deux”, explique, de son côté, Nathalie.

Face aux quatre experts, ils se souhaitent mutuellement de trouver l’amour. Bouleversée par cette expérience, Nathalie avoue cependant avoir du mal à tourner la page. “Je n’arrive toujours pas à retrouver le sommeil parce que je n’ai pas encore réussi à faire le deuil de cette expérience. J’ai besoin d’un certain laps de temps pour pouvoir passer à autre chose. À ce jour ce n’est pas encore arrivé.”

La Marchoise en tire toutefois des conclusions. “Je prends conscience que la communication c’est primordial. J’apprends maintenant à me respecter, à respecter mes choix. Ça ne plaît pas forcément mais je sais que je peux me regarder dans un miroir en me disant j’ai fait ce qui était bon pour moi”, dit-elle.

En retirant leurs alliances et en les déposant sur la table, Nathalie et Michel s’amusent d’être pour une fois d’accord sur une chose : leur divorce !