Deux figures emblématiques quitteront France Inter d'ici la fin de l'année

Deux figures emblématiques de France Inter s’apprêtent à tirer leur révérence, et à quitter la radio publique d’ici la fin de l’année. Laure Adler, ancienne conseillère à la culture de François Mitterrand et présentatrice de "L’Heure bleue", et Jérôme Garcin, qui anime depuis trente-quatre ans "Le Masque et la Plume", s’en iront "s’adonner à d’autres activités, chacun individuellement", a affirmé à l’Agence France-Presse un porte-parole de France Inter.