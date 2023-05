"Quinze minutes juste pour les caméras", "Elle ne m’a même pas dit bonjour": une ancienne candidate de The Voice flingue Jenifer et Amel Bent

Durant l’échange, la jeune femme de 19 ans s’est notamment exprimée sur sa relation avec Amel Bent et Jenifer, chanteuses qu’elle a côtoyées lors de ses passages à “The Voice Kids” et “The Voice All Stars”. Le moins que l’on puisse dire est qu’Ogee ne garde pas un souvenir impérissable de ses deux coachs. “Je n’ai pas eu une bonne expérience, ni avec l’une, ni avec l’autre”, déclare-t-elle, tout de go.

L’influenceuse explique n’avoir en réalité passé que peu de temps avec les deux chanteuses : “Tu as des coachs vocaux que tu vois pendant des heures et les coachs qui sont dans les sièges, on les voit quinze minutes juste pour les caméras”, pointe-t-elle encore.

Ogee affirme également avoir recroisé Jenifer plus tard aux NRJ Music Awards. “Elle ne m’a même pas dit bonjour”, confie-t-elle. “On était dans les backstages VIP ensemble, j’étais devant elle et je la fixais”, détaille-t-elle. Selon l’invitée, Jenifer aurait tout simplement détourné le regard.

Concernant Amel Bent, la jeune femme livre une autre anecdote étonnante : “On lui répétait des fois les noms de ses candidats à l’oreillette pour qu’elle s’en rappelle”, conclut Ogee.