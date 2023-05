Tremblement de terre en vue sur France Inter : Charline Vanhoenacker pourrait quitter son poste !

La première radio de France est en ébullition ! En effet, alors que les audiences sont très bonnes, elle vit une crise de croissance avec des départs en pagaille. Après l’annonce de Laure Adler, 73 ans, et Jérôme Garcin, 66 ans, respectivement présentateurs de “l’Heure bleue” et du “Masque et la plume”, c’est… Charline Vanhoenacker qui pourrait mettre les voiles ! Du moins, c’est ce que pense le Parisien.