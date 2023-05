Du jamais vu dans “Koh-Lanta” : un candidat remporte un cadeau pendant l’aventure

À lire aussi

Cela s’est déroulé à l’issue de l’épreuve de confort. Remportée par Gilles, elle offrait au lauréat une somptueuse récompense. À savoir : un bon repas, une nuit dans un hamac des plus accueillants et un coup de fil avec ses proches. Gilles a donc pu parler pendant quelques minutes avec sa femme et ses enfants restés en France, mais aussi prendre des nouvelles de son exploitation agricole qu’il a laissée derrière lui le temps de l’aventure. Vu la mine plus que déconfite de tous les autres aventuriers passés à côté de ce confort, il était clair qu’il s’agissait de la plus belle récompense de l’aventure.

Mais ce n’est pas tout. Si Gilles a pu partager ce confort avec l’aventurier de son choix, en l’occurrence Nicolas, il a aussi remporté un cadeau individuel. Pour la première fois dans Koh-Lanta, un voyage était offert à un participant pendant le jeu. En remportant l’épreuve de confort, Gilles s’est vu offrir un voyage pour deux personnes sur la terre de ses exploits. Autrement dit, la production lui a offert deux billets d’avion pour revenir aux Philippines, dans la péninsule de Caramoan, avec la personne de son choix. Plutôt sympa, parce qu’à son retour sur place, il découvrira les lieux dans le confort et plus le ventre creux, physiquement et psychologiquement affaibli et avec la crainte d’être éliminé au Conseil…