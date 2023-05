Voici ce que font les candidats dans la résidence du jury final de “Koh-Lanta” en attendant le verdict de l’épreuve des poteaux

Silence radio

Le quotidien des aventuriers du jeu de TF1 est souvent abordé dans les médias : comment font-ils pour se laver, pour s’alimenter, pour passer le temps entre les épreuves, quid de la libido, etc. Les réponses n’ont rien à voir avec un séjour de vacances le plus souvent. Il en va de même pour les aventuriers éliminés mais appelés à constituer le jury final qui désignera le vainqueur de l’émission. Certes ces derniers retrouvent une plus grande liberté d’action, explique Télé-Loisirs, mais celle-ci reste bien encadrée.

Pas question, par exemple, de passer des coups de fil à la famille, car ces candidats sont toujours dans l’aventure. Ils n’ont pas encore reçu leur ticket pour rentrer chez eux. Hors de question donc de dégainer le smartphone. Or, on l’a vu avec tous les candidats du Feu sacré dans l’émission diffusée mardi, cet éloignement est très difficile à vivre, même pour ceux qui, en façade, jouent les durs à cuire. Au moment de voir leur flèche brisée par un de leurs coéquipiers – l’épreuve du tir à l’arc avait pour but de désigner le vainqueur du confort qui consistait surtout à pouvoir parler quelques minutes avec ses proches – tous avaient une mine déconfite et la rancœur tenace. En particulier Frédéric, Julie et Quentin, finaliste malheureux.

Manger et se laver

Ceci dit, les aventuriers interrogés par Télé-Loisirs ne regrettent pas cette contrainte. Ils considèrent avoir été “traités comme des princes” dans la résidence du jury final. En retrouvant les affaires qu’ils ont préparées au départ en plus de leur sac d’aventurier, ils ont retrouvé livres et autres effets personnels qui leur ont permis de passer le temps. Et pour ceux qui n’avaient pas prévu le coup, la production se charge de leur procurer de quoi s’occuper : bouquins, jeux de société, de quoi voir des films. Sans oublier, bien entendu, la possibilité de faire du sport, de se prélasser sur la plage ou, tout simplement, de se reposer.

Mais les activités qui sont saluées par tous, c’est d’enfin pouvoir se laver et manger. Là aussi, l’épisode du Feu sacré diffusé mardi est instructif à plus d’un titre. On comprend tout l’attrait de remporter un jeu de confort lorsque Gilles et Nicolas, le lauréat de l’épreuve et son invité du jour, débarquent sur la plage où les attendent deux hamacs et de quoi manger un vrai repas. Ils savent que la nuit sera bonne et qu’ils vont enfin pouvoir manger autre chose qu’une microscopique ration. Gilles l’explique en montrant son grand bol de riz sauté. Chaque bouchée représente plus que la ration quotidienne qu’il mange au camp. Les aventuriers sont unanimes sur ce point : le plus éprouvant à vivre dans Koh-Lanta, c’est la faim.