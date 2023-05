Patrick Weber sera aussi à l’antenne pour le couronnement de Charles III: "Je n'en ai jamais couvert de vrai"

Sur le service public, Patrick Weber officiera avec Ophélie Fontana dans un duo qu'il affectionne particulièrement, nous confie-t-il. Si les étiquettes de journaliste et de spécialiste de l'histoire et de la monarchie ne lui sont contestées par personne, ce sacre de Charles III sera une première pour lui. "J'ai commenté pas mal de mariages et de funérailles, quelques prestations de serment aussi, mais je n'ai jamais couvert un vrai couronnement, avec un sacre, des couronnes et tout le décorum. J'ai vraiment envie de partager cela avec les gens parce que pour moi aussi c'est une première. A priori, c'est le genre de chose qu'on ne vit qu'une fois dans une vie. Je suis assez excité."