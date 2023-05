Philippe Etchebest perd son sang-froid dans “Cauchemar en cuisine” après avoir découvert l'impensable : “Tu es un menteur et un escroc”

L’établissement propose une formule de buffet à volonté où il est possible de retrouver un large choix de produits de luxe, tels que du foie gras, des noix de Saint-Jacques et même de la côte à l’os. Une formule qui a fortement étonné le chef quant aux bénéfices que les restaurateurs pouvaient en tirer. Tony, le chef de cuisine des lieux et ancien expert en hygiène, a en plus souhaité rassurer le meilleur ouvrier de France en affirmant que chaque semaine l’établissement était lavé de fond en comble, affirmant même qu’il était à la limite d’être maniaque.

Face à tous ces dires, Philippe Etchebest a donc rencontré quelques difficultés pour cerner le problème du restaurant. Il a donc décidé comme à son habitude de remplir complètement le lieu lors d’un service avec des clients. Mais c’est là que les choses se sont compliquées. En plus de ne pas suivre la cadence en cuisine, le chef étoilé a découvert que Tony lui avait menti. En effet, Christopher, son frère, a vendu la mèche en avouant que Tony avait nettoyé la cuisine car il savait que Philippe Etchebest viendrait. Il a ainsi révélé qu’en temps normal la propreté des lieux laissait clairement à désirer. Il a même fait savoir qu’il avait trouvé un animal mort caché derrière l’un des réfrigérateurs il y a quelque temps. “Il y avait une odeur forte. J’ai attendu un ou deux jours. Je me suis dit, c’est bizarre. J’ai cherché, j’ai trouvé un animal mort derrière le congélateur”, montrant une photo à l’appui. “C’est un rat mort ? Il y a ça dans la réserve. Cela puait et personne ne l’a sorti”, a réagi Philippe Etchebest.

Réalisant qu’il avait été trompé, le meilleur ouvrier de France a filé en cuisine pour confronter Tony, qui dans un premier temps a continué à mentir en affirmant ne pas connaître cette photo. Il n’en fallait pas plus à Philippe Etchebest pour sortir de ses gonds. “Tu ne sais pas ce que c’est. Ça ne te revient pas en mémoire ? Un animal crevé dans un coin où ça puait ? Ça ne te choque pas. Un formateur en hygiène ? […] Non, mais tu n’as pas honte. Neuf ans, tu as formé des gens à l’hygiène ? Toi ? C’est pas vrai ? Tu m’as menti ? Tu es un escroc ? […] Tu me racontes des conneries depuis le début”, a crié Philippe Etchebest, qui a d’ailleurs décidé en conséquence de prendre une décision radicale. “Comme tu m’as menti sur toute la ligne, on va s’arrêter là. Je vais dire aux gens de s’en aller”, a-t-il conclu.