Vivez le couronnement de Charles III en direct sur LN24

C’est un véritable marathon qui attend Jodie Bau et ses invités. Ils seront à l’antenne à partir de 9 h 00 pour faire vivre l’événement aux téléspectateurs de la chaîne. Soit au moins six heures de direct. “Quand j’entre sur le plateau, ça ne me fait plus peur mais les jours qui précèdent un tel événement, je suis en ébullition”, explique Jodie Bau aux commandes de cette édition spéciale. La jeune journaliste n’en est pas à son coup d’essai. Elle avait déjà couvert les funérailles du prince consort Philip. “J’avais trouvé ça incroyable. La monarchie britannique est une des plus vieilles et c’est un moment de tradition incroyable. Avec le couronnement du roi Charles, j’ai l’impression de revivre mon enfance, avec toutes les épopées de l’époque de Diana, de Camilla, etc. J’ai l’impression de faire partie de l’histoire et que toutes ces personnes sont des cousins éloignés, tellement j’en ai entendu parler quand j’étais enfant. J’ai le sentiment d’être née avec la monarchie. Je me sens chanceuse de pouvoir faire vivre ce couronnement en direct.”

Un véritable marathon

Jodie Bau sera bien entourée sur le plateau de l’édition spéciale de LN24. À ses côtés pour commenter l’événement, évoquer les invités et tout le rituel qui entoure le couronnement du nouveau monarque, il y aura : Christian Laporte, spécialiste monarchie de La Libre Belgique ; Lukas Taylor spécialiste de la monarchie britannique ; Jack McDonald, le président des Anglicans de Belgique et Emmanuelle Jowa, spécialiste monarchie de Paris-Match.

Cela fait près de vingt ans que cette dernière couvre aussi les grands événements des monarchies. Sa première importante en télévision remonte au mariage de Charles et Camilla en 2005. Elle se souvient aussi d’un long marathon. Deux heures de direct pendant lesquels il ne faut pas faire de faux pas. On peut facilement se tromper en parlant des invités qui défilent en quelques secondes ou d’un enfant qui a grandi et qu’on ne reconnaît pas ou qu’on confond, explique-t-elle. C’est aussi une habituée du plateau de LN24. Elle était déjà de la partie à l’occasion du Jubilé d’Elizabeth II et de ses funérailles. De même le jour de l’annonce du décès de la reine. “C’était un direct complètement dingue qui s’est un peu improvisé sur LN24 très long. Ça a duré au point qu’on se demandait si elle allait mourir.”” Ici, c’est aussi parti pour un véritable marathon mais ça ne me fait pas peur. D’autant que ce sont des événements tellement multifacettes qu’on peut toujours rebondir sur un aspect ou un autre. Cet événement touche à la culture, à l’histoire, à l’architecture, à la société, à la politique nationale, à la politique internationale, etc.”, explique Emmanuelle Jowa.

“On va s’amuser ensemble”

De son côté, Jodie Bau est en plein blocus car la matière est énorme. Depuis deux semaines, elle ne fait que ça : regarder des documentaires, faire des fiches… “J’ai des notes partout, des Google Docs remplis avec des cinquantaines de pages et des éléments surlignés, des documents téléchargés et traduits en français. Je ne sais pas si j’aurai assez de place sur le plateau pour mettre toutes mes feuilles, plaisante la journaliste. Et, surtout, j’ai mon organigramme avec les photos actualisées de tout le monde car les gens changent. Et, puis, il y a des personnes hyper qualifiées en plateau. Je n’ai pas envie d’être la journaliste omnisciente et je poserai les questions du peuple : qui est qui, par exemple.” “En tout cas, ajoute-t-elle, on va s’amuser ensemble et apprendre plein de choses. C’est la base de notre métier.”

Le couronnement de Charles III est à suivre en direct sur LN24 à partir de neuf heures et sur toutes les plateformes du groupe IPM (LN24, lalibre.be, lavenir.net, dh.be, moustique.be et parismatch.be) avec les hashtags #couronnement #CharlesIII.