Grosse surprise dans Mask Singer : une star inattendue se cachait sous le masque du homard !

Pour combler cette absence, un invité mystérieux déguisé en homard était chargé de remplacer la comédienne après avoir interprété le tube de Michel Fugain “Attention Mesdames et Messieurs”. Pour tenter de découvrir la personnalité qui se trouvait sous le déguisement du homard, un magnéto a été dévoilé dès le début de l’émission. Dans ce dernier, nous pouvions découvrir des archives télé montrant un animateur avec le visage flouté. Très vite, les enquêteurs ont remarqué un langage corporel et une voix qui ne trompaient pas : il s’agissait bel et bien de Laurent Ruquier, le célèbre animateur de France 2 et de différentes radios en France.

Une présence sur la chaîne concurrente, TF1, à laquelle les téléspectateurs ne s’attendaient vraisemblablement pas et qui a donc eu le don de surprendre, fait assez rare dans l’émission Mask Singer.