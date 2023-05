"Bardot", la série événement débarque sur France 2: “Il n’y aura plus de limite au viol de sa vie privée”

Brigitte Bardot, c’est tout cela mais pas seulement. N’oublions pas que le mythe a aussi été la première cible de la presse à scandale à l’époque de sa folle ascension. B.B. était autant adulée que détestée. Une haine parfois féroce. Sa soif de liberté, sa détermination à braver tous les codes, les bonnes mœurs, à faire voler en éclat les conventions et le patriarcat tout puissant en ce temps lui ont valu bien des déboires. “Il n’y aura plus de limite au viol de sa vie privée”, lit-on dans le dossier de presse présentant la série Bardot à découvrir sur France 2 à partir de ce lundi 8 mai. Ce qu’elle a vécu à l’époque dépasse l’entendement, même au regard des pratiques du genre aujourd’hui. Nombre de ses rêves se sont fracassés contre l’hystérie qu’elle provoquait.

Une certaine idée de la France

La mini-série à voir proposée par France 2 n’est pas un biopic. Elle ne retrace pas la carrière et la vie de Brigitte Bardot. Elle se concentre sur dix années, entre 1949 et 1959. Elle fait découvrir l’ascension vertigineuse d’une jeune actrice devenant une icône planétaire, comment une jeune fille de bonne famille de 15 ans, issue des beaux quartiers parisiens, éduquée strictement, qui se trouve moche et se sent mal aimée, va devenir l’incarnation du glamour et la première star française internationale après avoir tourné Et Dieu… créa la femme avec son mari Roger Vadim en 1956.

Bardot, c’est aussi un instantané, celui d’une certaine France. Celle de l’immédiat après-guerre. Une plongée dans le temps, dans un pays où la femme est encore cantonnée au rôle d’épouse ou de mère. C’est ce modèle du patriarcat que B.B. envoie valdinguer. Inconsciemment, elle a provoqué une révolution sexuelle mondiale qui préfigure mai 1968, le mouvement hippie, etc.

Cette mini-série, c’est également la découverte d’une jeune femme dont le rêve était de devenir danseuse et de sa vie romanesque. Car qui connaît vraiment Brigitte, celle que cache le mythe Bardot qui faisait tourner toutes les têtes ?

©© Thibault Grabherr

Transposer tout cela dans une série de six épisodes de 52 minutes chacun tient de l’exploit, convenons-en. C’est le pari ultra-risqué auquel s’est attaquée Danièle Thompson. On sait la fille de Gérard Oury et de l’actrice Jaqueline Roman, belle-fille aussi de Michèle Morgan, solide en matière de scénarios. N’a-t-elle pas scénarisé des films mémorables comme La grande vadrouille, La folie des grandeurs, Les aventures de Rabbi Jacob, La boum, Cousine Cousine (nommé aux Oscars), La reine Margot… Pour ce rendez-vous avec l’icône Bardot, elle a travaillé en tandem avec son fils Christopher. Ce n’est pas la première fois qu’ils œuvrent ensemble. Ils l’ont déjà fait sur La bûche, Fauteuil d’orchestre, Le code a changé, Décalage horaire et surtout Bus Palladium.

Leur plus grand défi : trouver une actrice pour incarner B.B. Quelqu’un qui combine à la fois la beauté et le caractère frondeur du mythe. Avec aussi ce petit minois si caractéristique. C’était tout sauf une mince affaire. Danièle et Christopher Thompson ont jeté leur dévolu sur une inconnue : Julia de Nunez, 23 ans. Pari risqué là aussi. Mais à la vue des premières images de la série et de la bande-annonce, force est de reconnaître que la ressemblance est parfaite. À seize ans, alors qu’elle était encore au lycée, ses camarades la surnommaient déjà Brigitte Bardot. Il n’y a pas de hasard… Et dire que Julia de Nunez était convaincue de répondre à un casting pour un court métrage quand elle s’est présentée pour le rôle !

À ses côtés, la jeune actrice peut compter sur quelques pointures : Hippolyte Girardot dans le rôle du père de Brigitte Bardot, Géraldine Pailhas dans celui de sa mère, Yvan Attal dans la peau du producteur de Et Dieu… créa la femme, mais aussi Anne Leny, Louis-Do de Lencquesaing et le jeune Victor Belmondo, petits-fils de Jean-Paul Belmondo, qui incarne Roger Vadim.

J,Victor Belmondo ©Christine Tamalet /FTV-FEDERATION

Tous les ingrédients sont réunis pour faire de Bardot un succès. Mais on le sait, ça ne suffit pas toujours. Il faut que la mayonnaise prenne avec le public, que celui-ci plonge dans l’histoire, qu’elle lui parle. Car évoquer un mythe, une icône, c’est tout sauf le choix de la facilité. C’est même ce qu’il y a de plus casse-gueule.