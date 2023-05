Mort de Michel Cordes alias Roland Marci dans plus belle la vie : trois courriers retrouvés dont un adressé à l’administration fiscale

Selon les anciens propriétaires de la maison où habitait Michel Cordes, la compagne de l’acteur avait récemment rompu avec lui, fait savoir le journal français. Faut-il y voir l’explication du geste qu’il semble avoir commis dans le courant de la semaine ?

”Je ne peux imaginer dans quel état de détresse ou de solitude il pouvait être”

C’est la consternation parmi les fans qui avaient un attachement particulier à l’égard du personnage de Roland Marci puisqu’il était présent depuis le premier épisode de la série et parce qu’il incarnait le gérant du Mistral, plaque tournante des histoires développées par les auteurs. Ils ne sont pas les seuls à avoir exprimé leur peine. Le casting de Plus belle la vie aussi a manifesté sa peine. À commencer par Fabienne Cara qui a confié son incompréhension au Parisien : “Je ne peux imaginer dans quel état de détresse ou de solitude il pouvait être. Je suis sous le choc comme si ce n’était pas réel… Lui qui aimait tant la vie, la bonne chère, les femmes, échanger sur le monde… sans doute en était-il déçu au point de ne plus vouloir les saluer”.

Stéphanie Pareja, qui avait enfilé le costume de Jeanne Carmin dans Plus belle la vie, est sans mots : “Mon Roland, je suis dévastée, c’est horrible”.

Sous le choc également mais avec un brin d’humour, Samia Nassri a déclaré : “Il aimait aussi se retirer parfois en faisant de la poterie mais là il a fait fort notre Michel. Je n’oublierai jamais ta bienveillance, tes blagues, ton rire. Je t’aime ici ou là-bas”.

”Un papa pour nous tous”

Dans un long message posté sur les réseaux sociaux, Jérôme Bertin, qui a incarné pendant près de 10 ans le capitaine Patrick Nebout, reste incrédule face à l’horrible nouvelle. “Je ne veux pas te croire déjà parti. Je ne veux pas te pleurer. Je ne veux pas !” À ses yeux, comédiens comme fans de la série sont orphelins : “Michel, notre Roland national, est comme un papa pour nous tous. Toujours le regard espiègle de l’enfant qu’il avait su garder en lui et en même temps cette sagesse joviale, son sourire et cette voix, cette voix qui résonne en chacun de nous ce soir, comme s’il nous disait au revoir.”

Même constat du côté de Pierre Marto qui interprétait le policier Léo Castelli. “Des millions de gens ont reconnu en toi un père, un grand-père, un ami, un frère ! Tu étais l’incarnation vivante de quelque chose de très profond dans ce pays – c’est pour cette raison que les gens t’ont tellement aimé, estime l’acteur. Il ne fallait pas te pousser beaucoup pour te mettre en colère contre les injustices et les faux-semblants.” Il ajoute : “C’était facile de jouer la comédie avec toi : tu connaissais bien les hommes”.