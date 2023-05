Qui est Le Dark, le candidat belge de la saison 2 de “Nouvelle école” sur Netflix?

À lire aussi

Dès cette première saison, Nouvelle école s’est imposé comme le plus efficace des télécrochets, qui plus est dans un genre délaissé par les The Voice et autres Star Academy. Et aucun lauréat d’une de ces émissions ne peut prétendre avoir connu un succès un tant soit peu comparable à celui de Fresh LaPeufra en quelques heures seulement.

La saison 2 de Nouvelle école débarque le 17 mai, toujours sur Netflix. Le jury reste composé de SCH (Marseille), Niska (Paris) et Shay (Bruxelles), malgré les critiques à son encontre. Parmi les candidats dévoilés par la plateforme, un autre Belge entend marcher dans les pas de Fresh : Le Dark. Le Bruxellois originaire de Bockstael est tout sauf un novice. Ses premières prods remontent à 2009. Il a son actif deux EP, un mix tape avec des collectifs ou en solo. Il a aussi fait les premières parties de quelques rappeurs français en vue. Il a également été adoubé par Damso puisque son titre “Sia” s’est retrouvé dans la playliste du podcast du Bruxellois, The Vie Radio.

Coup de chance également, Le Dark a sorti le 4 mai la première partie de son nouvel EP, Par Instinct, et dévoilé le titre “Paranoïka” qui en extrait. La seconde partie du projet sera révélée le 17 mai… Heureux hasard.

Le Dark aura cependant fort à faire. Certains adversaires annoncés par Netflix ont du répondant. Notamment Slkrack, Josué ou Coelho et ses 100 000 auditeurs mensuels sur Spotify.

La première saison de Nouvelle école avait fait le plein d’invités. Ce sera encore le cas pour cette seconde fournée. Sont annoncés comme guests : Alonzo, Médine, Kalash, et Landy. Ça promet. Rendez-vous le 17 mai, sur Netflix, pour l’ouverture du bal.